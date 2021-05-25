День филолога 25 мая: как появился этот праздник и кого надо поздравлять

День филолога празднуют ежегодно 25 мая. В этот день свой профессиональный праздник отмечают знатоки языков – лингвисты, литературоведы, учителя и преподаватели языка и литературы, библиотекари, переводчики и все, кто имеет хоть какое-то отношение к этой науке.

История праздника

Символично, что День филологов отмечают именно 25 мая, после Дня славянской письменности и культуры.

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Предшественницей науки филологии считается риторика, которая появилась в Древней Греции.

Первым филологом называют древнегреческого философа Эратосфена. В то же время в Украине науку о словесности начали называть филологией аж в 19 веке.

Отмечать День филолога в мире начали в конце 80-х – начале 90-х годов. Но в Украине праздник приобрел популярность позже. Этот праздник также отмечается и в других постсоветских славянских странах.

Кого надо поздравлять в День филолога

В этот день, в частности, поздравляют учителей и преподавателей языка и литературы, библиотекарей, лингвистов, литературоведов и других людей, имеющих филологическое образование.

Профессия филолога – это, прежде всего, о любви к слову, уважении к культурным ценностям и желании исследовать все неизведанные уголки языка.

Филология – это Филология переводится с древнегреческого языка как "любовь к слову". Это совокупность гуманитарных наук: языковедения, литературоведения, фольклористики, источниковедения, риторики и др.

Обычно, в День филолога проводятся конкурсы, олимпиады, литературные вечера и конференции.

Поздравления с Днем филолога

Не забудьте поздравить филологов с их днем и пожелайте им мотивации и вдохновения к любимому делу.

Поздравления с Днем филолога-2021

Слів прекрасних ви майстри,

Культурна підмога,

Нехай легкою буде

Філологам дорога!

Ми вітаємо з вашим днем,

Шлем палкий вам привіт!

Салюти в вашу честь хай лунають

Гучно на весь світ!

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Поздравления в День филолога-2021 / Фото "Радио Максимум"

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День філолога сьогодні.

Що ж мені вам побажати?

Щоб настрій завжди був святковий,

Не хворіти і не страждати!

Помилок ніколи не робити,

Слів розширений запас,

Мову завжди бажаю любити,

І подорожувати не раз!

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Картинка-поздравление с Днем филолога-2021 / Фото LifeStyle

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Поздравляю с Днем филолога! Страстному любителю родных слов я желаю в этот день легких научных исследований, верных толкований и всевозможных грандиозных успехов в его нелегкой кропотливой работе! Пусть каждый день будет маленьким праздником!

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Поздравления с Днем филолога-2021 / Фото ldubgd.edu.ua

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Филология – древняя и мудрая наука. Вы, ее служители, помогаете словами жить не статично, быть не просто набором букв, а волшебным шифром, за которым скрыты тысячи значений... С Днем филолога! Пусть умножаются ваши профессиональные знания и личное счастье!

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