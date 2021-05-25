История праздника
Символично, что День филологов отмечают именно 25 мая, после Дня славянской письменности и культуры.
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Предшественницей науки филологии считается риторика, которая появилась в Древней Греции.
Первым филологом называют древнегреческого философа Эратосфена. В то же время в Украине науку о словесности начали называть филологией аж в 19 веке.
Отмечать День филолога в мире начали в конце 80-х – начале 90-х годов. Но в Украине праздник приобрел популярность позже. Этот праздник также отмечается и в других постсоветских славянских странах.
Кого надо поздравлять в День филолога
В этот день, в частности, поздравляют учителей и преподавателей языка и литературы, библиотекарей, лингвистов, литературоведов и других людей, имеющих филологическое образование.
Профессия филолога – это, прежде всего, о любви к слову, уважении к культурным ценностям и желании исследовать все неизведанные уголки языка.
Филология – этоФилология переводится с древнегреческого языка как "любовь к слову". Это совокупность гуманитарных наук: языковедения, литературоведения, фольклористики, источниковедения, риторики и др.
Обычно, в День филолога проводятся конкурсы, олимпиады, литературные вечера и конференции.
Поздравления с Днем филолога
Не забудьте поздравить филологов с их днем и пожелайте им мотивации и вдохновения к любимому делу.
Поздравления с Днем филолога-2021
Слів прекрасних ви майстри,
Культурна підмога,
Нехай легкою буде
Філологам дорога!
Ми вітаємо з вашим днем,
Шлем палкий вам привіт!
Салюти в вашу честь хай лунають
Гучно на весь світ!
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Поздравления в День филолога-2021 / Фото "Радио Максимум"
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День філолога сьогодні.
Що ж мені вам побажати?
Щоб настрій завжди був святковий,
Не хворіти і не страждати!
Помилок ніколи не робити,
Слів розширений запас,
Мову завжди бажаю любити,
І подорожувати не раз!
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Картинка-поздравление с Днем филолога-2021 / Фото LifeStyle
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Поздравляю с Днем филолога! Страстному любителю родных слов я желаю в этот день легких научных исследований, верных толкований и всевозможных грандиозных успехов в его нелегкой кропотливой работе! Пусть каждый день будет маленьким праздником!
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Поздравления с Днем филолога-2021 / Фото ldubgd.edu.ua
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Филология – древняя и мудрая наука. Вы, ее служители, помогаете словами жить не статично, быть не просто набором букв, а волшебным шифром, за которым скрыты тысячи значений... С Днем филолога! Пусть умножаются ваши профессиональные знания и личное счастье!