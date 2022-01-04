Благодаря такому алфавиту люди с недостатками зрения могут читать, писать и получать важные знания. Азбука представляет собой набор музыкальных, математических символов и букв алфавита, каждый из которых образован из выпуклых точек.
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Вызовы современного мира
Для людей с нарушениями зрения жизнь в замкнутом пространстве создает ряд проблем в аспекте независимости и изоляции. Прежде всего для тех, кто полагается на использование прикосновения, чтобы передать свои потребности и получить доступ к информации.
Пандемия COVID-19 показала, насколько важно производить необходимую информацию в доступных форматах, в частности шрифтом Брайля и аудиоформатах. Если этого не делать, то люди с недостатками зрения будут иметь значительно более высокий риск заразиться.
Цель празднования
Всемирный день азбуки Брайля отмечается, чтобы повысить осведомленность о ее значении. Она является одним из средств общения для полной реализации прав незрячих и людей с нарушениями зрения.
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Использование азбуки Брайля обеспечивает передачу важной информации. Кроме того, является проявлением профессионализма, независимости и равенства.
Что такое азбука БрайляАзбука Брайля является тактильным представлением символов с помощью шести точек, позволяющих передать все буквы, цифры и даже музыкальные, математические и научные символы. Она используется незрячими и слабовидящими людьми для чтения.
Инклюзивное образование в Украине: главное
- В начале прошлого учебного года в инклюзивных классах начали обучение более 25 тысяч школьников. В общем, почти половина украинских школ обучает детей с особыми образовательными потребностями.
- Кроме того, в 2021 году школьники с нарушением зрения уже сдавали внешнее независимое оценивание с использованием заданий, которые напечатали шрифтом Брайля. Тестирование провели во время дополнительной сессии.
- В конце 2021 года правительство утвердило порядок организации инклюзивного обучения в учреждениях профессионального образования, который определяет организационные основы инклюзивного обучения лиц с ООП по очной, заочной и дуальной формам.
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