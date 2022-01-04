Благодаря такому алфавиту люди с недостатками зрения могут читать, писать и получать важные знания. Азбука представляет собой набор музыкальных, математических символов и букв алфавита, каждый из которых образован из выпуклых точек.

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Вызовы современного мира

Для людей с нарушениями зрения жизнь в замкнутом пространстве создает ряд проблем в аспекте независимости и изоляции. Прежде всего для тех, кто полагается на использование прикосновения, чтобы передать свои потребности и получить доступ к информации.

Обратите внимание! В мире около 1 миллиарда человек имеют проблемы со зрением. 10 миллионов – совсем ничего не видят, а еще у 130 миллионов слабое зрение.

Пандемия COVID-19 показала, насколько важно производить необходимую информацию в доступных форматах, в частности шрифтом Брайля и аудиоформатах. Если этого не делать, то люди с недостатками зрения будут иметь значительно более высокий риск заразиться.

Цель празднования

Всемирный день азбуки Брайля отмечается, чтобы повысить осведомленность о ее значении. Она является одним из средств общения для полной реализации прав незрячих и людей с нарушениями зрения.

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Использование азбуки Брайля обеспечивает передачу важной информации. Кроме того, является проявлением профессионализма, независимости и равенства.

Что такое азбука Брайля Азбука Брайля является тактильным представлением символов с помощью шести точек, позволяющих передать все буквы, цифры и даже музыкальные, математические и научные символы. Она используется незрячими и слабовидящими людьми для чтения.

Инклюзивное образование в Украине: главное

В начале прошлого учебного года в инклюзивных классах начали обучение более 25 тысяч школьников. В общем, почти половина украинских школ обучает детей с особыми образовательными потребностями.

Кроме того, в 2021 году школьники с нарушением зрения уже сдавали внешнее независимое оценивание с использованием заданий, которые напечатали шрифтом Брайля. Тестирование провели во время дополнительной сессии.

В конце 2021 года правительство утвердило порядок организации инклюзивного обучения в учреждениях профессионального образования, который определяет организационные основы инклюзивного обучения лиц с ООП по очной, заочной и дуальной формам.

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