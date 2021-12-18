Дело об изнасиловании в Кривом Роге закрыли, хотя учитель не скрывает секс с ученицей

Правоохранители уже в третий раз закрыли дело о вероятном изнасиловании учителем школьницы из Кривого Рога на выпускном. Полиция не увидела состава преступления в действиях педагога.

Адвокат девушки Тамара Бугаец рассказала, что воспринимает факт закрытия дела как "нежелание следователя расследовать дело сексуального насилия в отношении ребенка".

Читайте также Ударил и заклеил рот скотчем: под Днепром учителя обвиняют в изнасиловании ученицы 7 класса

Следователи в третий раз закрыли дело об изнасиловании на выпускном

По словам Бугаец, следователь уже в третий раз закрыл уголовное дело. Мол, в действиях человека, на которого указывает потерпевшая, отсутствует состав преступления. Правоохранители считают, что никакого изнасилования ребенка не было.

Адвокат также рассказала, что 17 декабря прокурор дал ответ, что решение следователя является законным и обоснованным, а оснований отменять его нет.

20 декабря свою позицию озвучит следственный судья, который будет рассматривать жалобу защитницы на постановление следователя о закрытии уголовного дела.

Досудебным расследованием я не удовлетворена, оно не объективно и предвзято, не понимает, что такое защита прав человека, защита прав ребенка,

– объяснила защитница.

Правоохранители ситуацию на данный момент не комментировали.

Изнасилование на выпускном в Кривом Роге: что известно