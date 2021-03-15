Часто ученики слишком остро реагируют на любую критику и замечания от учителя. Поэтому мы подготовили полезные советы, которые помогут построить конструктивный диалог.

Мы все в школьном возрасте слышали такие фразы от родителей и учителей: "Так нельзя...", "Этого не делай...", "Слушай старших..." и другие. Только с годами мы понимали, что взрослые были правы. Но в тот момент мы просто ждали, пока закончатся эти морали и пропускали мимо ушей сказанное.

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Поэтому читайте советы, что делать, чтобы воспитательная беседа имела конструктивность и не превратилась в очередную нотацию.

Как делать замечания ученикам, чтобы вас слушали

Задавайте вопросы

Учитель должен задавать вопросы в максимально доброжелательной форме, не повышая голос. И если ребенок отвечает на вопросы, то это означает, что он заинтересован в теме обсуждения.

Интересно! Наш мозг устроен так, что забывает около 90% из всей услышанной информации, но в то же время помнит около 90% из того, над чем непосредственно задумывались или что анализировали.

Итак, заданный вопрос заставляет мозг ученика "включиться" и начать работать, то есть переосмысливать услышанную информацию.

Говорите без зазрения

К примеру, сравните вопросы:

Когда ты перестанешь опаздывать?

Как ты считаешь, насколько эффективно будет проходить для тебя урок, если ты будешь приходить вовремя?

Так, в первом случае учитель акцентирует внимание на систематических опозданиях. А ученик это воспринимает как упрек и негатив. Услышав такой вопрос, он автоматически "закрывается" и перестает воспринимать информацию.

Во втором случае учитель заставляет ученика задуматься на положительных моментах приходить на уроки вовремя. Итак, ученик подсознательно включается в конструктивный диалог. Это подталкивает школьника задуматься.

Определяйте границы

От того, как задан вопрос, учитель формирует отношение собеседника к теме обсуждения в плоскости "хорошо/плохо" или "важно/неважно".

Например, вопросом "Как ты считаешь, почему важно научиться контролировать свои эмоции?" Мы уже имеем в виду, что эти умения нужны. Собеседнику остается только определить для себя в какой степени это важно.

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То есть этим вопросом учитель одновременно оставляет полную свободу для размышлений, но подсознательно наталкивает на выводы в определенном направлении.

Помните о технике "сэндвича"

Это прием общения, во время которого приятная и неприятная информация слоятся таким образом, чтобы собеседник услышал смысл неприятной составляющей и одновременно у него осталось в целом приятное впечатление от беседы.

Такая техника проводится по алгоритму:

Начинайте разговор с позитива (прежде чем поругать за что-то ученика, вспомните случай, где он поступил хорошо).

(прежде чем поругать за что-то ученика, вспомните случай, где он поступил хорошо). Лаконично и аргументировано выскажите свое мнение относительно неприятной ситуации.

Убедитесь, что вы нашли общий язык с учеником (спросите, в чем согласен с вами ученик, в чем нет, старайтесь вести диалог в конструктивном русле и вместе искать решение проблемы).

Закончите диалог на позитивной ноте (выскажите свою благодарность ученику, что с ним можно вести диалог как с взрослым человеком и т.д.).

По словам экспертов, во время проведения воспитательных бесед соблюдение приведенных выше техник поможет грамотно направлять поведение учеников и одновременно сохранять доброжелательные отношения с ними.