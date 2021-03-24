Сколько денег получил Шкарлет за 2020 год: декларация министра образования о доходах и имуществе
Министр образования и науки Сергей Шкарлет в электронной декларации отметил, что получил за 2020 год доходы на сумму более 940 тысяч гривен.
Источник:Интерфакс-Украина
В частности, только зарплата Шкарлета составляет 923 612 гривен, зато гонорары за 2020 год составили – более 16 тысяч гривен. А его мама задекларировала 68 275 гривен доходов за прошлый год.
К теме Депутаты направили в Конституционный Суд представление о назначении Шкарлета министром
Шкарлет отметил в декларации, что он также имеет:
- квартиру в Чернигове (76,9 квадратных метров)
- 113 222 гривен на банковских счетах,
- 80 тысяч гривен и 50 тысяч долларов наличными,
- два автомобиля: Toyota Land Cruiser 200 (2011 года выпуска) и Mitsubishi Pajero Wagon (2013 года выпуска).
А его мать имеет 8 209 гривен и 200 долларов на банковских счетах, а также 10 тысяч гривен, 95 тысяч долларов и 65 тысяч евро наличными. Она также имеет квартиру в Киеве (60,1 квадратный метр).
Интересно, за 2019 год Сергей Шкарлет задекларировал 513 тысяч гривен доходов.
Что известно о назначении Шкарлета министром
- 25 июня правительство назначило Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки.
- А уже 17 декабря 2020 годад Верховная Рада проголосовала за назначение Сергея Шкарлета министром образования. Решение поддержали минимумом из необходимых голосов – 226.
- Сразу после этого представители партии "Голос" заявили, что заметили кнопкодавство во время голосования. К примеру, голос Суркиса за Шкарлета зачислили, хотя самого нардепа не было в Раде.
- В январе 2021 года Офис генпрокурора начал уголовное производство по этому поводу.
Поделиться новостью