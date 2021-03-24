Министр образования и науки Сергей Шкарлет в электронной декларации отметил, что получил за 2020 год доходы на сумму более 940 тысяч гривен.

В частности, только зарплата Шкарлета составляет 923 612 гривен, зато гонорары за 2020 год составили – более 16 тысяч гривен. А его мама задекларировала 68 275 гривен доходов за прошлый год.

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Шкарлет отметил в декларации, что он также имеет:

квартиру в Чернигове (76,9 квадратных метров)

113 222 гривен на банковских счетах,

80 тысяч гривен и 50 тысяч долларов наличными,

два автомобиля: Toyota Land Cruiser 200 (2011 года выпуска) и Mitsubishi Pajero Wagon (2013 года выпуска).

А его мать имеет 8 209 гривен и 200 долларов на банковских счетах, а также 10 тысяч гривен, 95 тысяч долларов и 65 тысяч евро наличными. Она также имеет квартиру в Киеве (60,1 квадратный метр).

Интересно, за 2019 год Сергей Шкарлет задекларировал 513 тысяч гривен доходов.

Что известно о назначении Шкарлета министром