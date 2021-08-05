Соответствующее решение приняли на заседании правительства. По данным Минобразования, Украина стала 100 страной, которая поддержала положения этого документа.

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Министр образования Сергей Шкарлет подчеркнул, что декларация содержит определенные обязательства, чтобы предупредить и среагировать на нападения на учебные заведения, а также избежать их использования в военных целях в условиях вооруженного конфликта.

"Эти меры будут способствовать преодолению негативных последствий в обеспечении прав детей на образование", – добавил он.

Что предусматривает декларацию о безопасности школ

В пояснительной записке к документу указан план мероприятий для создания условий безопасного обучения в период вооруженного конфликта на Донбассе.

В частности декларация предусматривает:

создание системы мониторинга нападений на учебные заведения,

обеспечение защиты школ от нападений и их восстановление в случае повреждения;

обеспечение непрерывности обучения;

внедрение в образовательную политику чувствительных к конфликтам инструментов;

обеспечение системности подходов к защите образования в условиях вооруженного конфликта;

пересмотр механизма раннего предупреждения и эвакуации учащихся и учителей в случае нападения или риска нападения на школу;

обеспечение психологического сопровождения и программ психоэмоциональной поддержки для участников образовательного процесса;

обеспечение подключения школ в сельской местности к интернету;

обеспечение педработников необходимыми техническими средствами для организации дистанционки и тому подобное.

К слову, правительство на заседании также утвердило постановление об одноразовой помощи в размере 2 тысяч гривен каждому школьнику из многодетной малообеспеченной семьи. Выплаты получат 145 тысяч детей. Детали – читайте здесь.