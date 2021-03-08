Финансовая грамотность предполагает не только контроль доходов и расходов, но и поиск действительно креативных идей для открытия собственного дела. Предприятие должно оставаться рентабельным даже при непредвиденных обстоятельствах, в частности во время мировой пандемии.

Полин Миллард проживает в небольшом поселке Виверторп, что в Великобритании. Женщина превратила свое хобби в прибыльный бизнес, а во время локдауна ей удалось увеличить собственные доходы вдвое.

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Предпринимательница создает маленькие копии бытовых предметов, пищи и целых зданий. Сейчас в ее коллекции насчитывается более чем 200 000 мелких работ.

Многие люди и даже крупные корпорации заказывают миниатюрные изделия в предпринимательницы. Хотя бизнес существует уже 7 лет, именно во время локдауна Полин увеличила прибыль от своей деятельности в два раза.

Большая часть заказов – это копии предметов и брендов с 1970-х и 80-х годов. Многие клиенты скучают по активной жизни и желают воспроизвести целые бары или рестораны в миниатюрном варианте,

– рассказывает Полин.

Изделия предпринимательницы заказывают не только в Великобритании. Сейчас женщина отправляет свои работы в Австралию, США и страны всей Европы.

Полин признается, что миниатюрные копии не являются дешевыми, но спрос на них огромный, и в прошлом году пришлось даже нанимать нескольких помощников, чтобы успеть изготовить и отправить все заказы вовремя.

Изделия Полин Миллард / Фото PA MEDIA