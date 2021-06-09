Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев отметил, что ежегодно поднимается вопрос конфиденциальности тестов. Ведь накануне ВНО мошенники предлагают за немалые средства приобрести якобы готовые ответы.

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По его словам, многие сомневаются в том, не разглашается ли содержание задач до начала тестирования. Поэтому Служба образовательного омбудсмена провела общественное наблюдение.

Действительно ли конфиденциальны тесты на ВНО

Горбачев отметил, что ВНО должно проводиться с соблюдением условий конфиденциальности при создании, тиражировании, доставке, обработке и хранении работ тестирования.

Задания ВНО – это информация с ограниченным доступом с момента их создания до момента санкционированного открытия пакетов с заданиями,

– добавил он.

Поэтому:

перед каждым ВНО в пунктах проведения тестирования наблюдатели обращают внимание на целостность и сохранность контейнеров и аудиторных пакетов, в которых хранятся задания;

после завершения тестирования следят, чтобы все бланки ответов участников, неиспользованные тетради и аудиторные протоколы были упакованы в специальные пакеты и помещены в контейнеры.

Кроме того, один из главных запретов на ВНО – отсутствие у участников средств связи или любых и материалов. Поэтому на пунктах тестирования используют металлодетекторы.



Металлодетекторы на ВНО / Фото metaldetectorjudge.com

Что выяснили наблюдатели в этом году? Работники Службы образовательного омбудсмена отметили, что в большинстве случаев все необходимые меры безопасности в пунктах ВНО были соблюдены.

Мы можем говорить о том, что неразглашение содержания заданий ВНО до начала тестирования было соблюдено, конфиденциальность тестовых заданий была сохранена,

– отметили они.

В частности, организаторы ВНО делали все необходимое для обеспечения конфиденциальности тестовых заданий и неразглашения их содержания.

Как разрабатываются задания на ВНО

Руководитель УЦОКО Валерий Бойко в интервью еще в прошлом году отмечал, что Центр постоянно формирует банк заданий ВНО по всем предметам. Все задания разрабатывают авторы по их заказу.

"Каждое задание проходит рецензирование и апробацию и тщательно проверяется специалистами-предметниками соответствующего отдела", – рассказал он.

После этого работники УЦОКО компонуют несколько вариантов тестов: для основной и дополнительной сессии. А для того, чтобы ознакомить абитуриентов с какими-то новшествами или изменениями в заданиях оценивания разрабатывается демонстрационный вариант тестов.

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Валерий Бойко заверил, что сейчас можно купить разнообразные сборники для подготовки к ВНО. В таких пособиях может быть соблюден формат заданий, будет частичное копирование определенных формулировок, но их содержание не имеет ничего общего с содержанием реальных тестов.

Мы не можем запретить использовать такие сборники в тренировочных целях, но эти задания не являются действующими для настоящего ВНО. Отдел защиты информации обеспечивает сохранение секретности заданий и мониторит интернет,

– сказал он.

Почему ГИА ученики сдают в форме ВНО

Руководитель УЦОКО ответил, что школа отделена от ВНО, и использует результаты внешнего оценивания только для результатов ГИА.

"Для того, чтобы выпускник дважды не переживал стресс: сначала школьный экзамен, а потом ВНО, возникла идея объединить эти испытания в одно", – отметил он.

К слову, ВНО в Украине проходит с 21 мая по 15 июня. Сейчас участникам осталось сдать два теста – ВНО по биологии и географии. Все тестирования проходят в обычном режиме, но в условиях карантина.



График основной сессии ВНО в 2021 году / Данные: МОН / Инфографика 24 канала