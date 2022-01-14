"Даже МОН не может в этом разобраться": почему возник скандал со стипендиями студентов
Источник:фейсбук Студенческого правительства LNU
Студенты уже вскоре получат рейтинговые списки по результатам зимней сессии. Но они до сих пор не знают, какой там будет процент стипендиатов, потому что даже Министерство образования не может в этом до конца разобраться.
Студенты Львовского национального университета им. Ивана Франко разбирались в этом вопросе и объяснили, почему сложилась такая ситуация.
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Вопрос распределения стипендии правительство регулирует с помощью двух постановлений:
- №882 от 12 июля 2004 года – в нем есть пункт о лимите стипендиатов,
- №1047 от 28 декабря 2016 года – оно определяет размеры академических стипендий.
Сначала уменьшили процент стипендиатов
Однако 1 сентября появилась информация об увеличении стипендий, но для этого решили уменьшить лимит стипендиатов.
Вышло постановление №933, которое внесло изменения в два вышеупомянутых базовых постановления. Соответственно уменьшив лимит с 40 – 45% к 35 – 40% и увеличив размер академических стипендий. В постановлении было указано, что изменения вступают в силу с 1 января 2022 года,
– сказали студенты.
Впоследствии этот лимит в стипендиях убрали
Уменьшение лимита вызвало большой резонанс среди студентов, органов студенческого самоуправления и профильных профсоюзов. И тогда вышло новое постановление №1256 от 2 декабря 2021 года, которое вернуло “старый” лимит – речь идет о 40 – 45%. Изменения стали действовать 9 декабря.
Однако, новое декабрьское постановление не отменяло предыдущее сентябрьское постановление. Поэтому после 22 дней в законного действия, постановление утратило юридическую силу и отправилось в правительственный архив, и уже с 1 января вступило в силу постановление №933 с новыми размерами стипендий и уменьшенными лимитами стипендиатов,
– говорят студенты ЛНУ.
Так зачем было выпускать постановление, которое действовало чуть больше трех недель? Студенты считают, что причина этому – неслаженность в работе Кабмина или служебная халатность и саботаж.
Студенты обратились к правительству
В любом случае уменьшенный лимит стипендиатов лишит десятки студентов возможности получать академическую стипендию.
"Поэтому мы обращаемся в Кабинет Министров Украины с просьбой немедленно принять постановление, которое бы вернуло лимит стипендиатов до уровня 40 – 45% уже в ближайшие недели", – написали они.
Также студенты обратились к депутатскому корпусу с просьбой обратить внимание на эту проблему и сделать все, чтобы студентоцентризм был не только в законах, но и в решениях украинского правительства.
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К слову, в это время на Президентский университет в госбюджете на 2022 год заложили в пять раз больше, чем планировалось, – 500 миллионов гривен. В МОН сообщили, что будут тратить их в соответствии с планом мероприятий по реализации проекта, в частности, назначат руководителя и сформируют администрацию. Детали – читайте по ссылке.
Текст публикации Студенческого правительства LNU:
Вот уже совсем скоро мы с вами получим рейтинговые списки по результатам зимней сессии. И это круто. Но до сих пор неизвестно, что там будет с процентом стипендиатов, потому что даже министерство не может в этом до конца разобраться.
Мы же попробуем вам объяснить как то так получилось и стоит ли искать предательство. Вопросы стипендиального обеспечения Кабинет Министров Украины регулирует с помощью двух постановлений: №882 от 12.07.2004 (нам оно интересна прежде всего пунктом относительно лимита стипендиатов) и №1047 от 28.12.2016 (именно это постановление определяет размеры академических стипендий).
Когда 1 сентября большинство СМИ радостно писали об увеличении стипендий, минуя уменьшение лимита стипендиатов, вышло постановление №933, которое внесло изменения в два вышеупомянутых базовых постановления.
Соответственно уменьшив лимит с 40-45% до 35-40% и увеличив размер академических стипендий – ординарная академическая стипендия с 1 января составляет 2000 гривен. В постановлении было указано, что изменения вступают в силу с 1 января 2022 года.
Уменьшение лимита вызвало большой резонанс среди студентов, органов студенческого самоуправления и профильных профсоюзов. И тогда вышло постановление №1256 от 02.12.2021, которое вернуло лимит к “досентябрьским” временам – 40-45%. Изменения стали действовать 9 декабря. Однако новое декабрьское постановление никоим образом не отменяло постановление предыдущее — сентябрьское.
Поэтому после 22 дней в законного действия, постановление утратило юридическую силу и отправилась в правительственный архив, и уже с 1 января вступило в силу постановление №933 с новыми размерами стипендий и уменьшенными лимитами стипендиатов.
И здесь у вас может возникнуть вопрос, а зачем было выпускать постановление, которое действовало чуть больше трех недель? У нас есть ответ — это либо неслаженность в работе Кабинета министров, либо служебная халатность и саботаж.
В любом случае уменьшенный лимит стипендиатов лишит десятки студентов возможности получать академическую стипендию (которая даже несмотря на повышение все равно меньше прожиточного минимума).
Поэтому мы обращаемся в Кабинет Министров Украины с просьбой немедленно принять постановление, которое бы вернуло лимит стипендиатов до уровня 40-45% уже в ближайшие недели.