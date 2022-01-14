Студенты Львовского национального университета им. Ивана Франко разбирались в этом вопросе и объяснили, почему сложилась такая ситуация.

К теме Украинским студентам повысят стипендию с января 2022: кому будут платить вдвое больше

Вопрос распределения стипендии правительство регулирует с помощью двух постановлений:

№882 от 12 июля 2004 года – в нем есть пункт о лимите стипендиатов,

№1047 от 28 декабря 2016 года – оно определяет размеры академических стипендий.

Сначала уменьшили процент стипендиатов

Однако 1 сентября появилась информация об увеличении стипендий, но для этого решили уменьшить лимит стипендиатов.

Вышло постановление №933, которое внесло изменения в два вышеупомянутых базовых постановления. Соответственно уменьшив лимит с 40 – 45% к 35 – 40% и увеличив размер академических стипендий. В постановлении было указано, что изменения вступают в силу с 1 января 2022 года,

– сказали студенты.

Справка! Обычная академическая стипендия для студентов вузов с 1 января должна составлять 2000 гривен, а повышенная – 2550 гривен. В то же время студенты техникумов, колледжей, лицеев будут получать 1510 гривен (повышенная – 1930 гривен), а студенты профтехов – 1250 гривен.

Впоследствии этот лимит в стипендиях убрали

Уменьшение лимита вызвало большой резонанс среди студентов, органов студенческого самоуправления и профильных профсоюзов. И тогда вышло новое постановление №1256 от 2 декабря 2021 года, которое вернуло “старый” лимит – речь идет о 40 – 45%. Изменения стали действовать 9 декабря.

Однако, новое декабрьское постановление не отменяло предыдущее сентябрьское постановление. Поэтому после 22 дней в законного действия, постановление утратило юридическую силу и отправилось в правительственный архив, и уже с 1 января вступило в силу постановление №933 с новыми размерами стипендий и уменьшенными лимитами стипендиатов,

– говорят студенты ЛНУ.

Так зачем было выпускать постановление, которое действовало чуть больше трех недель? Студенты считают, что причина этому – неслаженность в работе Кабмина или служебная халатность и саботаж.

Студенты обратились к правительству

В любом случае уменьшенный лимит стипендиатов лишит десятки студентов возможности получать академическую стипендию.

"Поэтому мы обращаемся в Кабинет Министров Украины с просьбой немедленно принять постановление, которое бы вернуло лимит стипендиатов до уровня 40 – 45% уже в ближайшие недели", – написали они.

Также студенты обратились к депутатскому корпусу с просьбой обратить внимание на эту проблему и сделать все, чтобы студентоцентризм был не только в законах, но и в решениях украинского правительства.

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К слову, в это время на Президентский университет в госбюджете на 2022 год заложили в пять раз больше, чем планировалось, – 500 миллионов гривен. В МОН сообщили, что будут тратить их в соответствии с планом мероприятий по реализации проекта, в частности, назначат руководителя и сформируют администрацию. Детали – читайте по ссылке.

Текст публикации Студенческого правительства LNU:

Вот уже совсем скоро мы с вами получим рейтинговые списки по результатам зимней сессии. И это круто. Но до сих пор неизвестно, что там будет с процентом стипендиатов, потому что даже министерство не может в этом до конца разобраться.

Мы же попробуем вам объяснить как то так получилось и стоит ли искать предательство. Вопросы стипендиального обеспечения Кабинет Министров Украины регулирует с помощью двух постановлений: №882 от 12.07.2004 (нам оно интересна прежде всего пунктом относительно лимита стипендиатов) и №1047 от 28.12.2016 (именно это постановление определяет размеры академических стипендий).

Когда 1 сентября большинство СМИ радостно писали об увеличении стипендий, минуя уменьшение лимита стипендиатов, вышло постановление №933, которое внесло изменения в два вышеупомянутых базовых постановления.

Соответственно уменьшив лимит с 40-45% до 35-40% и увеличив размер академических стипендий – ординарная академическая стипендия с 1 января составляет 2000 гривен. В постановлении было указано, что изменения вступают в силу с 1 января 2022 года.

Уменьшение лимита вызвало большой резонанс среди студентов, органов студенческого самоуправления и профильных профсоюзов. И тогда вышло постановление №1256 от 02.12.2021, которое вернуло лимит к “досентябрьским” временам – 40-45%. Изменения стали действовать 9 декабря. Однако новое декабрьское постановление никоим образом не отменяло постановление предыдущее — сентябрьское.

Поэтому после 22 дней в законного действия, постановление утратило юридическую силу и отправилась в правительственный архив, и уже с 1 января вступило в силу постановление №933 с новыми размерами стипендий и уменьшенными лимитами стипендиатов.

И здесь у вас может возникнуть вопрос, а зачем было выпускать постановление, которое действовало чуть больше трех недель? У нас есть ответ — это либо неслаженность в работе Кабинета министров, либо служебная халатность и саботаж.

В любом случае уменьшенный лимит стипендиатов лишит десятки студентов возможности получать академическую стипендию (которая даже несмотря на повышение все равно меньше прожиточного минимума).

Поэтому мы обращаемся в Кабинет Министров Украины с просьбой немедленно принять постановление, которое бы вернуло лимит стипендиатов до уровня 40-45% уже в ближайшие недели.