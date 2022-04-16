"Давят на родителей и педагогов": на Запорожье оккупанты заставляют начать учебный процесс

Оккупанты очень хотят показать хоть какие-то "успехи". Показать их могут только с помощью пропагандистов, бегающих с видеокамерами и снимающих смешные, как для нормального человека, сюжеты.

Об этом рассказал корреспондент из Запорожья в эфире 24 канала. Он также добавил, что, несмотря на временную оккупацию, украинцы не соглашаются с оккупантами.

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Очень хотят привлечь к 9 мая наших школьников и дошкольников, устроить образовательный процесс на русском. Не так хотят учить, как у них традиция – детки, участвующие в этом "празднике победобесия". Чтобы дети рассказали стишки по-русски, надели гимнастерку и пилотку, в лучших традициях "русского мира",

– говорит журналист.

По его словам, в нескольких населенных пунктах Запорожья захватчики ведут агрессивное давление на педагогов и родителей, чтобы затянуть детей в школу и устроить там "учебный процесс".

Давление на педагогов и родителей

В Мелитопольском районе есть местный коллаборант – Андрей Сигута, он говорит, что мол, работникам образования придет не только украинская зарплата, но и будет доплата в рублях. Когда увидел, что ничего не удается, начал угрожать и родителям, утверждает корреспондент.

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