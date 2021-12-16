Зимние каникулы для учеников

Школьники уже ждут зимние каникулы. Большинство учеников будет отдыхать 14 дней, но даты отдыха в регионах разные.

Интересно Как отпраздновать День святого Николая в классе: 10 увлекательных идей

Отметим, что МОН советовало установить зимние каникулы в школах с 25 декабря 2021 года до 9 января 2022 года. Большинство регионов прислушались к этой рекомендации. Однако в некоторых городах каникулы начнутся раньше или позже.

Когда регионы отправят учеников на зимние каникулы:

Киев – с 25 декабря до 9 января включительно.

Львов – с 27 декабря по 10 января (однако многие школы начнут с 31 декабря).

Кропивницкий – в периоде с 27 – 30 декабря до 10 января.

Харьков – с 28 декабря до 10 января (однако фактически последним учебным днем будет пятница, 24 декабря).

Ровно – с 25 декабря до 9 января включительно.

Хмельницкий – с 30 декабря до 9 января включительно.

Чернигов – с 24 декабря до 9 января включительно.

Полтава – с 25 декабря до 10 января (однако в Кременчуге каникулы будут длиться с 1 по 16 января).

Волынь – с 28 декабря до 9 января включительно.

Житомир – рекомендовано с 31 декабря по 16 января.

Суммы – с 25 декабря до 9 января включительно.

Днепр – с 25 декабря по 10 января.

Кривой Рог – с 25 декабря до 9 января включительно.

Интересно, что в Винницкой области с 15 декабря все ученики только вернулись к очному обучению. Все из-за выхода региона из красной зоны. Добавим, что школьники 5 – 11 классов более месяца обучались дистанционно.

Сколько школ обучает учеников дистанционно? По состоянию на 13 декабря из-за отсутствия 100% вакцинации педагогов работать дистанционно продолжают 56 школ. Больше всего таких в Винницкой (27 заведений) и Запорожской (18 заведений) областях.

К слову, на Волыни вдвое чаще стали болеть ученики на COVID-19. Так, более 2500 учеников находятся на самоизоляции. Только за неделю там заболели 302 ученика и 103 работника школ.

Судебные дела об отстранении учителей

Отстраненные из-за отсутствия вакцинации педагоги подают многочисленные иски в суды, в которых оспаривают решение об отстранении. Однако далеко не всех учителей возвращают на работу в школу.

Так, 8 декабря суд Николаевской области отказался восстанавливать на работе учительницу. Судья отметила, что в случае обязательной вакцинации общественные интересы весомее, чем личные.

Государство, установив отстранения педагога от выполнения обязанностей, не имеющих профилактической прививки, реализует свой долг по обеспечению безопасности жизни и здоровья всех участников образовательного процесса, в том числе и самих детей, – говорится в сообщении суда.

Где учителя выигрывали в судах

Дело директора на Закарпатье. В городе Виноградов суд отменил приказ об отстранении директора местной школы №3 им. Жигмонда Перени. Судья вернул руководительницу на работу и обязал компенсировать ей средства (более 22 тысяч гривен невыплаченной зарплаты и 25 тысяч морального вреда).

В городе Виноградов суд отменил приказ об отстранении директора местной школы №3 им. Жигмонда Перени. Судья вернул руководительницу на работу и обязал компенсировать ей средства (более 22 тысяч гривен невыплаченной зарплаты и 25 тысяч морального вреда). Дело педагогов в Винницкой и Донецкой областях. 7 декабря в городах Мирноград (Донецкой области) и Липовец (Винницкой области) суды постановили отменить приказы об отстранении и компенсировать зарплату за время вынужденного отсутствия педагога на работе.

7 декабря в городах Мирноград (Донецкой области) и Липовец (Винницкой области) суды постановили отменить приказы об отстранении и компенсировать зарплату за время вынужденного отсутствия педагога на работе. Дело учительницы на Сумщине. 6 декабря суд Сумской области также постановил восстановить учительницу на работе, как писал 24 канал. Однако судья удовлетворила иск лишь частично – не компенсировала зарплату.

6 декабря суд Сумской области также постановил восстановить учительницу на работе, как писал 24 канал. Однако судья удовлетворила иск лишь частично – не компенсировала зарплату. Дело преподавательницы в Чернигове. Преподавательница хореографии, которую отстранили от работы, подала в суд и выиграла дело. Также школа должна выплатить ей среднюю зарплату за время отстранения.

Преподавательница хореографии, которую отстранили от работы, подала в суд и выиграла дело. Также школа должна выплатить ей среднюю зарплату за время отстранения. На Львовщине суд отменил приказ об отстранении учительницы математики Ирины Бродик. С 10 января педагог должен вернуться на работу, несмотря на то, что до сих пор непривитый. Кроме того, школа должна выплатить ей зарплату в размере 11,2 тысячи гривен.

Интересно Ползали и собирали деньги: в США разгорелся скандал из-за необычный конкурс для учителей

Добавим, что на Ровенщине до сих пор больше всего педагогов остаются отстраненными из-за отсутствия вакцинации. Всего в области отстранено 983 работника.

Сколько учителей отстранено в Ровенщине:

в садиках – 160 работников,

в школах – 665 работников,

в профтехах – 18 работников,

в вузах – 122 работника.

Что известно об отстранении учителей Учителей, которые не хотят вакцинироваться, отстраняют от работы, и им не начисляется стаж и зарплата за этот период. По состоянию на 3 декабря отстраненными оставались более 2 тысяч учителей. Когда отстраненные учителя смогут вернуться к работе? Как только педагоги вакцинируются или предоставят справку о противопоказаниях к прививкам или справку о том, что переболели, они смогут вернуться к работе.

Сколько учителей уже вакцинировались? По состоянию на 13 декабря две вакцины получили более 594 тысяч (91,07%) работников школ, а по крайней мере одной дозой привито 97% учителей.

Где вакцинировали больше всего учителей:

Днепропетровская область – 98,2%;

Сумская область – 96,9%;

Донецкая область – 96,5%;

Харьковская область – 96,4%;

Черкасская область – 95,7%.

Рейтинг лучших вузов

Масштабный исследовательский центр QS Quacquarelli Symonds опубликовал ежегодный рейтинг лучших университетов Европы, Средней Азии и развивающихся стран на 2022 год. В список попал 41 вуз из Украины.

Согласно списку, 16 университетов впервые вошли в рейтинг, 4 университеты улучшили свои позиции в сравнении с позициями прошлого года, а 7 университетов сохранили позиции.

10 вузов, попавших в рейтинг:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 35 место; Национальный технический университет Украины Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского – 63 место; Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина – 69 место; Национальный технический университет Харьковский политехнический институт – 105 место; Национальный университет Львовская политехника – 106 место; Сумской государственный университет – 122 место; Национальный университет Киево-Могилянская академия – 131 место; Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова – 166 место; Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины – 183 место; Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 191 место.

Шокирующие скандалы в сфере образования

В Запорожье маму попросили не приводить ребенка в школу, потому что она не получает подарки

Маму первоклассницы, которая учится в школе №103 в Запорожье, родительский комитет попросил не приводить ребенка в школу 20 и 24 декабря из-за "долги". Ведь женщина не сдала деньги, поэтому ее дочери не предусмотрены подарки к празднику. Детали скандала – читайте по ссылке.

В Полтаве мальчик вернулся из садика с разрезанным языком

В Полтаве 2-летний воспитанник детского сада №34 "Журавлик" вернулся домой с разрезанным языком. Мальчику в больнице наложили пять швов. В садике обвинили маму, мол, ребенок травмировался дома. Детали конфликта – читайте в статье.

В Днепре 4-летняя девочка сбежала из садика и потерялась

В Днепре из детского сада сбежала 4-летняя воспитанница. Когда ее пришли забирать, то воспитательница сообщила, что ребенка забрал дедушка. Однако впоследствии оказалось, что мужчина тоже не забирал внучку. Впоследствии ее нашли местные и сообщили в полицию.

В Одессе на студента во время занятий упал потолок

В аудитории Одесского училища морского туристического обслуживания обвалился потолок во время занятий. Пострадал 17-летний студент, его госпитализировали в больницу с травмой шейного и грудного отделов позвоночника.

В школе Киева конфликт из-за дырявого линолеума в классе

Родители учеников 5-Б класса в школе №96, расположенной в Святошинском районе Киева, возмущены состоянием класса, где учатся их дети. Пол в помещении в ужасном состоянии. В линолеуме дырки, из-за чего один ребенок уже травмировался.

К теме Несчастный случай в школе: разъяснение, что делать учителям, директору и родителям

На Херсонщине школьник травил одноклассников

Буллингом в школе Генического района на Херсонщине заинтересовалась полиция. Выяснилось, что там ученик издевался над сверстниками. В частности, семиклассник толкал ровесников, разбрасывал их вещи, а одежду обрисовывал маркером.

Важные решения МОН и Совета

Правительство повысило размер стипендий для студентов с оккупированных территорий

Кабинет министров Украины одобрил постановление об увеличении стипендий до 6,5 тысячи гривен для абитуриентов с временно оккупированных территорий. Однако деньги они получат только за время обучения на реинтеграционных курсах по подготовке к поступлению в украинские вузы.

Важно Сколько учителей прошли сертификацию в 2021 и получат прибавку к зарплате

Правительство утвердило порядок организации инклюзивного обучения в колледжах

Правительство утвердило порядок организации инклюзивного обучения в колледжах, который определяет организационные основы инклюзивного обучения лиц с ООП по всем формам получения образования. Какие условия для обучения должны создать колледжи – читайте в статье.

Рада запретила плагиат и фальсификации в школьных учебниках

Верховная Рада приняла законопроект по совершенствованию учебной литературы для учеников и учителей. В частности, в учебниках теперь запрещен плагиат и фальсификации. Как будет проходить конкурс – читайте в статье.

Новости в сфере высшего образования

Украинские вузы внедрят курс по IT-предпринимательству

МОН и Минцифры планируют обучить 60 тысяч студентов основам IT-бизнеса в течение следующих пяти лет. Для этого в украинских вузах введут специальную программу для студентов любых специальностей. Детали – читайте здесь.

К теме Кто в Украине может закрывать университеты и вузы преобразовали в 2021

МОН объявило конкурс научных работ студентов на тему Революции Достоинства

Министерство образования и науки до 28 февраля 2022 года принимает заявки на участие в IV Всеукраинском конкурсе научных студенческих работ на тему Революции Достоинства. Победители получат денежные призы. Детали и требования к работам – в статье.

Украинец стал лучшим иностранным студентом в Британии

Украинец Павел Лейси стал лучшим иностранным студентом Королевской Академии Сухопутных войск Великобритании. Его лично наградила принцесса Великобритании Анна особым знаком отличия – международным мечом.