Некоторые школы Киевской области уже ушли на весенние каникулы: перечень общин
Из-за увеличения количества больных гриппом и коронавирусом ученики из школ Киевской области ушли на каникулы раньше. Планировалось, что дети будут отдыхать с 22 по 28 марта, однако в некоторых учебных заведениях каникулы уже начались.
Источник:телеграм “Сегодня”
Из-за пандемии коронавируса школы в разных областях переносят весенние каникулы. Все для того, чтобы ученики пропустили как можно меньше учебы.
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В каких районах Киевской области каникулы уже начались
Весенние каникулы для учеников продлятся с 9 по 14 марта в 6 школах Киевской области:
- Калиновской общине;
- Дымерской общине;
- Немешаевской общине;
- Березанской общине.
Еще в 47 общинах каникулы пройдут с 22 по 28 марта. А в остальных 15 общинах – с 29 марта по 4 апреля 2021 года.
К слову, в Киеве весенние каникулы тоже пройдут с 22 по 28 марта. В то же время директор департамента образования и науки Елена Фиданян высказала предположение, что из-за множества праздничных дней в мае, школьники могут доучиваться летом. Как планируют закончить учебный год в столице – читайте в материале.
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