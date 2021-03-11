Из-за увеличения количества больных гриппом и коронавирусом ученики из школ Киевской области ушли на каникулы раньше. Планировалось, что дети будут отдыхать с 22 по 28 марта, однако в некоторых учебных заведениях каникулы уже начались.

Из-за пандемии коронавируса школы в разных областях переносят весенние каникулы. Все для того, чтобы ученики пропустили как можно меньше учебы.

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В каких районах Киевской области каникулы уже начались

Весенние каникулы для учеников продлятся с 9 по 14 марта в 6 школах Киевской области:

Калиновской общине;

Дымерской общине;

Немешаевской общине;

Березанской общине.

Еще в 47 общинах каникулы пройдут с 22 по 28 марта. А в остальных 15 общинах – с 29 марта по 4 апреля 2021 года.



Важно! В Министерстве образования и науки отмечают, что школы могут самостоятельно корректировать даты каникул в период пандемии коронавируса.

К слову, в Киеве весенние каникулы тоже пройдут с 22 по 28 марта. В то же время директор департамента образования и науки Елена Фиданян высказала предположение, что из-за множества праздничных дней в мае, школьники могут доучиваться летом. Как планируют закончить учебный год в столице – читайте в материале.