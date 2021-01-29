В рамках проекта ЮНИСЕФ и Датского института фильма учеников 6-9 классов в Дании будут учить правам детей и решению конфликтов с помощью фильма о войне на Донбассе.

Источник: Det Danske Filminstitut

Основой обучения в школьной программе стала кинолента режиссера Симона Леренга Вильмонта "Удаленный лай собак", в которой десятилетний мальчик Олег из Донецкой области проживает на территории боевых действий.

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Фильм совместного производства Дании, Швеции и Финляндии вышел на большие экраны еще в 2017 году и получил несколько престижных наград и номинаций, в частности:

попал в краткий список фильмов премии " Оскар " в номинации "Документальный фильм" в 2019 году;

" в номинации "Документальный фильм" в 2019 году; выиграл в номинации "Лучшее первое появление" на кинофестивале в Амстердаме в 2017 году;

номинирован в 2018 году Европейской кинопремией;

в 2019 получил приз премии документального кинопроизводства Cinema Eye Honors.

Для чего детям показывают фильм о войне

Наблюдая, как маленький мальчик проживает суровые будни на фронте войны между Россией и Украиной, школьники начинают понимать, что не у всех детей в мире обеспечены элементарные права и свободы.

Они учатся, как действовать в сложных и непредсказуемых ситуациях, а также анализировать конфликты, которые могут возникать. Кроме этого, у учеников развивается эмпатия, – способность сопереживать и понимать эмоции других.

После просмотра фильма в одной из школ Копенгагена, классные руководители собрали отзывы школьников о фильме:

"Невероятно, насколько война может быть близко, прямо за окнами твоего дома", – комментирует одна из школьниц 7 класса.

Становится понятным, насколько разные права существуют у детей из разных уголков мира. Олег в такой ситуации кажется бесстрашным. Возможно, он имеет больше опыта и умеет рассуждать как взрослый,

– добавляет одноклассница.

"Если бы я был на его месте, то каждую ночь писался бы в штаны. Ведь это настолько страшно, когда возле тебя раздаются взрывы", – рассказывает ученик 6 класса.

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Как эта практика помогает Украине

По мнению ассистента режиссера фильма Азада Сафарова, благодаря проекту европейские школьники узнают о десятках тысяч украинских детей, которые вынуждены жить в условиях войны.

Вот это я называю мягкой украинизацией. Европейские школьники научатся сопереживать нашим детям и начнут переходить на их сторону,

– рассказывает Азад Сафаров на своей странице у Фейсбук.

Трейлер фильма "Удаленный лай собак"