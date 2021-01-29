Датским школьникам будут показывать фильм о войне на востоке Украины: почему это важно
В рамках проекта ЮНИСЕФ и Датского института фильма учеников 6-9 классов в Дании будут учить правам детей и решению конфликтов с помощью фильма о войне на Донбассе.
Источник: Det Danske Filminstitut
Основой обучения в школьной программе стала кинолента режиссера Симона Леренга Вильмонта "Удаленный лай собак", в которой десятилетний мальчик Олег из Донецкой области проживает на территории боевых действий.
Интересно Учит, что россияне убивают украинцев: учительницу с проукраинской позицией требуют уволить
Фильм совместного производства Дании, Швеции и Финляндии вышел на большие экраны еще в 2017 году и получил несколько престижных наград и номинаций, в частности:
- попал в краткий список фильмов премии "Оскар" в номинации "Документальный фильм" в 2019 году;
- выиграл в номинации "Лучшее первое появление" на кинофестивале в Амстердаме в 2017 году;
- номинирован в 2018 году Европейской кинопремией;
- в 2019 получил приз премии документального кинопроизводства Cinema Eye Honors.
Для чего детям показывают фильм о войне
Наблюдая, как маленький мальчик проживает суровые будни на фронте войны между Россией и Украиной, школьники начинают понимать, что не у всех детей в мире обеспечены элементарные права и свободы.
Они учатся, как действовать в сложных и непредсказуемых ситуациях, а также анализировать конфликты, которые могут возникать. Кроме этого, у учеников развивается эмпатия, – способность сопереживать и понимать эмоции других.
После просмотра фильма в одной из школ Копенгагена, классные руководители собрали отзывы школьников о фильме:
"Невероятно, насколько война может быть близко, прямо за окнами твоего дома", – комментирует одна из школьниц 7 класса.
Становится понятным, насколько разные права существуют у детей из разных уголков мира. Олег в такой ситуации кажется бесстрашным. Возможно, он имеет больше опыта и умеет рассуждать как взрослый,
– добавляет одноклассница.
"Если бы я был на его месте, то каждую ночь писался бы в штаны. Ведь это настолько страшно, когда возле тебя раздаются взрывы", – рассказывает ученик 6 класса.
Интересно Что такое эмпатия: зачем учить ребенка сопереживать и понимать эмоции других
Как эта практика помогает Украине
По мнению ассистента режиссера фильма Азада Сафарова, благодаря проекту европейские школьники узнают о десятках тысяч украинских детей, которые вынуждены жить в условиях войны.
Вот это я называю мягкой украинизацией. Европейские школьники научатся сопереживать нашим детям и начнут переходить на их сторону,
– рассказывает Азад Сафаров на своей странице у Фейсбук.
Трейлер фильма "Удаленный лай собак"
Поделиться новостью
-
Датским школьникам будут показывать фильм о войне на востоке Украины: почему это важно29 января , 15:41
-
Учит, что россияне убивают украинцев: учительницу с проукраинской позицией требуют уволить28 января , 10:09
-
Без красных дипломов: помогали ли выпускникам документы с отличием и что будет взамен23 января , 08:01