20 октября лауреат Нобелевской премии мира Далай-лама XIV впервые пообщается с украинцами в прямом эфире. Он проведет час онлайн, где обратится ко всей Украине, а потом будет отвечать на вопросы. Тема разговора – образование и мир во времена пандемии.

Вопрос Далай-ламе может написать кто угодно из украинцев до 10 часов 18 октября, передает 24 канал.

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Где и когда посмотреть? Событие будут транслировать на сайте EdCamp Ukraine. Эфир начнется во вторник, 20 октября, в 6:30 из-за разницы во времени, но видео впоследствии можно будет посмотреть в записи. Общение будет происходить на английском языке, но будет сопровождаться переводом на украинский.

Участие в беседе также примут бывшая министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя, телеведущая канала "1+1" Наталья Мосейчук, а модерировать встречу будет соавтор концепции Новой украинской школы Александр Элькин.

К слову, у Далай-ламы есть практика онлайн-встреч с жителями разных стран, в частности они недавно проходили в Великобритании, Тайване, Индии. Теперь такая возможность есть и у украинцев.