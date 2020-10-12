Далай-лама впервые пообщается с украинцами в прямом эфире: что известно об этом событии
20 октября лауреат Нобелевской премии мира Далай-лама XIV впервые пообщается с украинцами в прямом эфире. Он проведет час онлайн, где обратится ко всей Украине, а потом будет отвечать на вопросы. Тема разговора – образование и мир во времена пандемии.
Вопрос Далай-ламе может написать кто угодно из украинцев до 10 часов 18 октября, передает 24 канал.
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Где и когда посмотреть? Событие будут транслировать на сайте EdCamp Ukraine. Эфир начнется во вторник, 20 октября, в 6:30 из-за разницы во времени, но видео впоследствии можно будет посмотреть в записи. Общение будет происходить на английском языке, но будет сопровождаться переводом на украинский.
Участие в беседе также примут бывшая министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя, телеведущая канала "1+1" Наталья Мосейчук, а модерировать встречу будет соавтор концепции Новой украинской школы Александр Элькин.
К слову, у Далай-ламы есть практика онлайн-встреч с жителями разных стран, в частности они недавно проходили в Великобритании, Тайване, Индии. Теперь такая возможность есть и у украинцев.
Что известно о Далай-ламе?
14-й Далай-лама является духовным лидером Тибета и лауреатом Нобелевской премии мира.
Интересно, что он в возрасте 2 лет был объявлен реинкарнацией прошлого Далай-ламы XIII. В 1950 году в возрасте 15 лет он полностью взял на себя обязанности Далай-ламы – духовного и политического лидера страны. После Тибетского восстания 1959 года был вынужден покинуть Тибет.
С тех пор Далай-лама продолжает быть лидером буддийского мира и до 2011 года был главой Правительства Тибета. Далай-лама XIV никогда не призывал к насильственному возвращению независимости Тибета, но использует все возможности мирного разрешения ситуации.
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