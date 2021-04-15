В отделение харьковской полиции поступило сообщение от учителей школы, расположенной на территории Основянского района. Педагоги попросили провести проверку системного срыва дистанционного обучения.

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В ходе проверки правоохранители установили, что 11-летний парень предоставлял доступ к обучению другим лицам, которые срывали онлайн-занятия.

Как наказали ученика

Полицейский провел со школьником и его родителями профилактическую беседу, чтобы ученик больше не нарушал дисциплину во время учебы.

А в отношении родителей парня составили административный протокол по статье "невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей. Им грозит предупреждение или штраф в размере от 850 до 1700 гривен.

К слову, на Хмельнитчине в селе Колыбаевка полицейский офицер Дмитрий Ильин помог школьнице, которая почти неделю не могла учиться, потому что семья не имела доступа к интернету. Он предложил ей учиться онлайн с дополнительного рабочего помещения отделения полиции.