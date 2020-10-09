Журналисты 24 канала подготовили для вас все самые главные изменения, новости и решения Минобразования, которые состоялись за последнюю неделю. Читайте самые интересные события, которые произошли с 5 по 9 октября 2020 года в сфере украинского образования.

Массовое закрытие учебных заведений на карантин

В Киевском университете имени Тараса Шевченко увеличилось количество больных коронавирусом. Поэтому администрация заведения решила отправить всех студентов на карантин с 8 до 23 октября 2020 года. Соответствующий приказ издал ректор вуза, передает 24 канал.

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По состоянию на 8 октября динамика заболевания в Киеве отрицательная. Там пять школ (три школы в Печерском районе, по одной – в Оболонском и Подольском районах) закрыты на карантин из-за обнаруженного коронавируса у учителей.

Сколько учеников и учителей в столице заболели коронавирусом? Всего в Киеве COVID-19 обнаружили у 454 школьников и 349 учителей. Также увеличилось количество классов, которые отправили на самоизоляцию из-за случаев COVID-19. Сейчас на дистанционном обучении находятся более 500 классов в 173 школах Киева.

А в Борисполе Киевской области еще одну школу закрыли на карантин из-за подтвержденных случаев коронавируса у 11 учителей и 5 учеников. Учебное заведение временно прекратило работу до 16 октября, учеников будут обучать онлайн.



Как ученикам вернуться в школу после самоизоляции / Инфографика 24 канала

Когда будут каникулы в Киеве? В Киевской городской государственной администрации порекомендовали школам начать осенние каникулы с 21 октября. А все для того, чтобы во время местных выборов ученики не учились. Каникулы продлятся неделю, до 28 октября.

В то же время мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что в городе работают дистанционно несколько школ. Такую предосторожность ввели, чтобы ограничить распространение коронавируса.

Так, Львовский лицей международных отношений имени Василия Стуса досрочно уходит на каникулы из-за вспышки COVID-19 среди учителей и учеников. Осенние каникулы в школе будут с 9 по 16 октября, после этого обучение еще неделю будет проходить дистанционно.

Кроме того, 5 октября от коронавируса умер академик Национальной академии педагогических наук, декан географического факультета КНУ имени Тараса Шевченко Ярослав Олейник. Ему было 67 лет. Больше о нем – читайте здесь.

Определили лучших учителей

Победителем национальной премии Global Teacher Prize Ukraine 2020 стал учитель из Тернопольщины Василий Дякив. Он работает в Залещицкой государственной гимназии, где преподает всемирную историю, историю Украины, гражданское образование и основы здоровья.

Победители в других номинациях:

В номинации "Выбор украинцев" победителем стал учитель начальных классов школы № 35 города Каменское (Днепропетровская область) Андрей Олейник . За него отдали свой голос более 40 тысяч украинцев. Его любят ученики благодаря интересным подходам к урокам: он использует LEGO и танцует с детьми на анимационных минутках.



. За него отдали свой голос более 40 тысяч украинцев. Его любят ученики благодаря интересным подходам к урокам: он использует LEGO и танцует с детьми на анимационных минутках. Лучшей учительницей химии стала учительница из Технологического многопрофильного лицея с общеобразовательными классами имени Артема Мазура (Хмельницкий) Наталья Зима .



. Лучший учитель физкультуры – Виталий Мушинский из Хмельницкой области. Он поедет в Германию посмотреть, как там преподают этот предмет.



из Хмельницкой области. Он поедет в Германию посмотреть, как там преподают этот предмет. В номинации "Выбор сердцем" победителем стал Олег Швед из Львова, который 30 лет преподавал украинский язык и литературу в "Охматдете". Второй победительницей стала учительница начальной школы Виктория Щербакова из Сумской области, которая первой в своем поселке начала работать в инклюзивном классе.

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Решения и проекты МОН

Выпускникам с оккупированных территорий, которые в этом году поступают без ВНО, продлили сроки поступления в вузы до 23 октября. Отметим, что в украинские вузы в 2020 году уже поступили почти две тысячи абитуриентов из аннексированного Крыма и оккупированных Донецкой и Луганской областей.

Министерство образования и науки запустило пилотный проект, благодаря которому в школах создадут и будут вести электронные журналы и дневники. Испытания продлятся с 5 до 16 октября 2020 года.

Там родители смогут видеть информацию о присутствии ребенка на учебе, уровень его успеваемости, комментарии учителей и тому подобное. В то же время ученики там будут получать задания во время дистанционного обучения. Бумажные дневники школы могут не вести.

Также интересно и то, что Шкарлет подал иск против Национального агентства по вопросам обеспечения качества высшего образования. Он просит отменить решение о плагиате в его научных работах. Больше об этом – читайте здесь.



Сергей Шкарлет подал в суд / Фото LB

Зарплаты учителей и воспитателей в 2021 году

В Министерстве образования и науки заверили, что реформирование дошкольного образования предусматривает увеличение заработной платы воспитателям детских садов. В проекте госбюджета на 2021 год заложено, что воспитателям увеличат зарплаты в течение года на несколько тысяч гривен.

Так, средняя зарплата молодого воспитателя с малым стажем работы с сентября 2020 года составит 6 534 гривны, с января 2021 года – уже 7 839 гривен, а с июля 2021 года – 8 494 гривны. Зато воспитатель первой категории, который с сентября 2020 года получает зарплату в размере 8 705 гривен, в июле 2021 года будет получать 11 317 гривен. А воспитатель высшей категории будет получать 12 065 гривен с июля 2021 года.

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Кроме того, правительство приостанавливает постановление о повышении зарплат в 2021 году. Однако, в ведомстве отметили, что отсрочка этого постановления ни в коем случае не повлияет на условия оплаты труда педагогов. То есть учителя таки получат более высокую зарплату в течение года.

Ранее Шкарлет уверял, что уже с 1 января 2021 года доходы педагогов вырастут на 20%, а с 1 июля – еще на 8%. По его словам, расчетная зарплата учителей с 1 января составит почти 12 тысяч гривен, а с июля – около 14 тысяч гривен.

Последние итоги месяца:

Итоги недели – с 28 сентября по 2 октября 2020 о важных деталях о ГНА и ВНО-2021, скандалы и карантин в школах.

Итоги недели – с 21 по 25 сентября 2020 об открытии школ в красной зоне и новые скандалы в учебных заведениях.

Итоги недели – с 14 по 18 сентября 2020 о коронавирус в закладывают образования, планы на ВНО и громкие решения правительства.