COVID-19 и вакцинация учителей: смогут ли школы работать очно при усиленном карантине

В Минздраве отмечают, что школы в желтой и оранжевой зонах смогут работать очно при усиленном карантине. Но только при условии, если там будет вакцинировано 80% персонала. Однако реальность совсем другая - пока полный курс прививок прошли только 30% педагогов.

По состоянию на 5 сентября в Украине прошли полный курс вакцинации от COVID-19 более 409 тысяч педагогов. Еще примерно 127 тысяч работников образовательной сферы получили первую дозу вакцины и ожидают второй.

К теме В школах классы начали переходить на самоизоляцию из-за COVID-19

Только за прошлую неделю первую дозу вакцины получили примерно 20 тысяч педагогов, вторую дозу – 36,6 тысячи. Так, за неделю вакцинировались примерно 3% педагогов.

Если посчитать, что в Украине по состоянию на 2020 год в сфере образования работали более 1,3 миллиона человек, то это значит, что одну или две дозы вакцины от COVID-19 получили примерно 41% педагогов, а полностью вакцинированы только 31%.



Сколько вакцинированных педагогов в каждой области Украины / Фото НУШ

К слову, в Министерстве здравоохранения заверили, что учебный формат зависит от того, в какой зоне находится регион с учебными заведениями. Так:

В зеленом уровне эпидемической опасности посещения школ и вузов разрешено в обычном режиме.

эпидемической опасности посещения школ и вузов разрешено в обычном режиме. При желтом и оранжевом уровне эпидемической опасности посещать учебное заведение можно при условии, если в нем вакцинировано более 80% персонала.

эпидемической опасности посещать учебное заведение можно при условии, если в нем вакцинировано более 80% персонала. При красном уровне посещать учебные заведения запрещено всем, кроме воспитанников садов, специальных учебных заведений и учащихся 1 – 4 классов школ, но только при условии, если в заведении вакцинировано не менее 80% персонала. Для других учеников обучение происходит дистанционно.

Что делать, если у ученика обнаружили признаки COVID-19? В таком случае он должен сразу надеть маску. Кроме того, его должны изолировать в специально отведенное помещение заведения и проинформировать родителей.

Читайте также Родители имеют право требовать, чтобы учитель был вакцинирован, – инфекционист

После извлечения ученика с симптомами инфекционной болезни в классе, где он находился, нужно провести проветривание вне графика и дезинфекцию поверхностей. В случае подтверждения случая COVID-19 у одного из учеников, все остальные дети соответствующего класса должны пойти на самоизоляцию и сдать тесты.



Требования к работе школ в Украине с 1 сентября / Инфографика 24 канала