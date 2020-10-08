Всех студентов КНУ имени Тараса Шевченко отправили на карантин из-за COVID-19
В Киевском университете имени Тараса Шевченко увеличилось количество больных коронавирусом. Поэтому администрация заведения решила отправить всех студентов на карантин с 8 до 23 октября.
Соответствующее распоряжение ректора Леонида Гурбенского уже опубликовали на странице университета в фейсбуке.
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Поэтому с сегодняшнего дня, 8 октября, все студенты идут на карантин и будут учиться до 23 октября 2020 года дистанционно.
"В связи с ростом заболеваемости коронавирусом и с целью предотвращения распространения болезни в коллективе КНУ университет с 8 октября до 23 октября переводит обучение из аудиторных форм на использование технологий дистанционного обучения", – заявили в университете.
Отметим, что за последние несколько недель в Киеве постоянно растет количество больных COVID-19. Так, за минувшие сутки в столице обнаружили 422 новых случая. Всего в Киеве зарегистрированы 25 896 случаев заражения коронавирусом, умерли 453 пациента.
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