В Киевском университете имени Тараса Шевченко увеличилось количество больных коронавирусом. Поэтому администрация заведения решила отправить всех студентов на карантин с 8 до 23 октября.

Соответствующее распоряжение ректора Леонида Гурбенского уже опубликовали на странице университета в фейсбуке.

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Поэтому с сегодняшнего дня, 8 октября, все студенты идут на карантин и будут учиться до 23 октября 2020 года дистанционно.

"В связи с ростом заболеваемости коронавирусом и с целью предотвращения распространения болезни в коллективе КНУ университет с 8 октября до 23 октября переводит обучение из аудиторных форм на использование технологий дистанционного обучения", – заявили в университете.

Отметим, что за последние несколько недель в Киеве постоянно растет количество больных COVID-19. Так, за минувшие сутки в столице обнаружили 422 новых случая. Всего в Киеве зарегистрированы 25 896 случаев заражения коронавирусом, умерли 453 пациента.