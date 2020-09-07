Под Киевом в Василькове закрыли еще одну школу на карантин. Ранее там один учитель со 2 сентября был на самоизоляции из-за симптомов COVID-19, его диагноз подтвердился. А сейчас стало известно, что еще несколько учителей имеют признаки этого заболевания.

У одного из учителей филиала Васильковской СОШ №1 был диагностирован COVID-19. Поэтому школу решили закрыть на карантин, написал мэр города Владимир Сабадаш на своей фейсбук-странице.

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Сейчас все 26 учителей школы находятся на самоизоляции, ученики тоже не ходят в школу. Заведение продолжило дистанционное обучение.

"Поступила информация о том, что у нескольких учителей СОШ №1, которые были 1 сентября в школе, плохое самочувствие и симптомы, похожие на коронавирус. Один учитель, уже 2 сентября не вышел на работу, получил положительные результаты теста на COVID-19. Мы ввели там карантин", – написал мэр Василькова.

Владимир Сабадаш добавил, что болезнь начала "накрывать" школы и детсады по всей стране, поэтому сейчас всем стоит беречь себя и своих близких.

Что делать, если коронавирусом заболел учитель

Если COVID-19 заболел учитель или работник учебного заведения, то все контактные лица должны взять больничный (обязательно запрещено выходить на работу) и сразу обратиться за медицинской помощью.



(обязательно запрещено выходить на работу) и сразу обратиться за медицинской помощью. Если температура или другие признаки острого респираторного заболевания появились у учителя во время работы, он безотлагательно должен покинуть школу и обратиться в больницу за медицинской помощью.



и обратиться в больницу за медицинской помощью. В помещении, где находился больной учитель, стоит провести проветривание и дезинфекцию.

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