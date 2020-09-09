В Кривом Роге на Днепропетровщине на карантин закрыли весь вуз – Государственный университет экономики и технологий Кривого Рога. А все из-за того, что у одного из студентов обнаружили коронавирус.

Теперь учебное заведение будет закрытым как минимум до 22 сентября, говорится на фейсбук-странице университета.

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"Должны признаться, что не все и не всегда соблюдают правила по безопасности от коронавируса. Поэтому возникают случаи заражения через контакты в общественных местах, дома или на работе", – отметили в ГУЭТ.

Однако, точно неизвестно, когда студенты и преподаватели смогут вернуться к обучению в аудитории. Сейчас там будет продолжаться онлайн-обучение.

В вузе сообщили, что дистанционное обучение начнется с 8 сентября и продлится до 22 сентября.

К слову, согласно рекомендациям Минздрава, при выявлении коронавируса у ученика или студента на карантин стоит отправить весь класс или группу, в которой учился больной.

Отметим, что в Украине уже несколько школ и садиков закрыли на карантин. Только в Киевской области 14 школ полностью или частично перешли на дистанционное обучение из-за COVID-19 у учеников или учителей.