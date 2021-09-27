COVID-19 в школах: сколько учеников и учителей отправили на самоизоляцию с начала года
Источник:24 канал
Ученики и учителя все чаще болеют коронавирусом. Такие случаи заболевания приводят к остановке учебного процесса. В Минздраве рассказали, сколько учеников и учителей отправили на самоизоляцию.
Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал во время брифинга, что только за одни сутки (данные за 23 сентября) в Украине COVID-19 заболели более 400 школьников и 226 учителей.
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Еще почти 7,3 тысячи учеников отправили на самоизоляцию. Также 23 сентября на самоизоляцию отправили 240 учителей и работников школ.
Всего с 1 сентября – почти 89 тысяч школьников на самоизоляции. Это те ученики, которые должны были находиться на самоизоляции в связи с тем, что они контактировали с подтвержденным COVID-случаем. Также на самоизоляции с начала обучения более 3 тысяч учителей,
– сказал Кузин.
Главный санврач добавил, что всего на самоизоляции находится около 3 тысяч классов. Дистанционно обучаются 145 школ из-за случаев коронавируса среди учеников и учителей.
Заместитель министра здравоохранения отметил, что образовательные учреждения и дальше будут работать очно при условии наличия 80% вакцинированного персонала по крайней мере одной дозой вакцины, наличия справки о ПЦР-тестировании или сертификата выздоровления.
Также Игорь Кузин отметил, что ограничения желтой зоны не распространяются на садики, учреждения специализированного образования и начальные школы (ученики 1 – 4 классов).
Отметим, что подтвердить то, что 80% персонала заведения имеют COVID-сертификат, можно одним из документов:
- "желтым" сертификатом (подтверждает получение 1 дозы вакцины);
- "зеленым" сертификатом (подтверждает завершение вакцинации);
- международным свидетельством о вакцинации;
- справкой 063 (выдается семейным врачом после прививки одной дозой вакцины).
Также работники учебных заведений, которые уже переболели коронавирусом, смогут предъявить справку о выздоровлении или сдать отрицательный ПЦР-тест.
Какие учебные заведения должны работать дистанционно? В МОН отметили, что 5 – 11 классы школ и вузы, где менее 80% персонала имеют COVID-сертификаты, не могут работать очно, поэтому они переходят на дистанционку.
Закрыться на карантин могут и школы, где вакцинировано достаточное количество персонала, но более 50% классов там пошли на самоизоляцию. В то же время один класс отправляют на самоизоляцию после обнаружения хотя бы одного случая COVID-19.