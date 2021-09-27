COVID-19 в школах: сколько учеников и учителей отправили на самоизоляцию с начала года

Ученики и учителя все чаще болеют коронавирусом. Такие случаи заболевания приводят к остановке учебного процесса. В Минздраве рассказали, сколько учеников и учителей отправили на самоизоляцию.

Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал во время брифинга, что только за одни сутки (данные за 23 сентября) в Украине COVID-19 заболели более 400 школьников и 226 учителей.

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Еще почти 7,3 тысячи учеников отправили на самоизоляцию. Также 23 сентября на самоизоляцию отправили 240 учителей и работников школ.

Всего с 1 сентября – почти 89 тысяч школьников на самоизоляции. Это те ученики, которые должны были находиться на самоизоляции в связи с тем, что они контактировали с подтвержденным COVID-случаем. Также на самоизоляции с начала обучения более 3 тысяч учителей,

– сказал Кузин.

Главный санврач добавил, что всего на самоизоляции находится около 3 тысяч классов. Дистанционно обучаются 145 школ из-за случаев коронавируса среди учеников и учителей.

Заместитель министра здравоохранения отметил, что образовательные учреждения и дальше будут работать очно при условии наличия 80% вакцинированного персонала по крайней мере одной дозой вакцины, наличия справки о ПЦР-тестировании или сертификата выздоровления.

Также Игорь Кузин отметил, что ограничения желтой зоны не распространяются на садики, учреждения специализированного образования и начальные школы (ученики 1 – 4 классов).

Отметим, что подтвердить то, что 80% персонала заведения имеют COVID-сертификат, можно одним из документов:

"желтым" сертификатом (подтверждает получение 1 дозы вакцины);

"зеленым" сертификатом (подтверждает завершение вакцинации);

международным свидетельством о вакцинации;

справкой 063 (выдается семейным врачом после прививки одной дозой вакцины).

Также работники учебных заведений, которые уже переболели коронавирусом, смогут предъявить справку о выздоровлении или сдать отрицательный ПЦР-тест.

Какие учебные заведения должны работать дистанционно? В МОН отметили, что 5 – 11 классы школ и вузы, где менее 80% персонала имеют COVID-сертификаты, не могут работать очно, поэтому они переходят на дистанционку.

Закрыться на карантин могут и школы, где вакцинировано достаточное количество персонала, но более 50% классов там пошли на самоизоляцию. В то же время один класс отправляют на самоизоляцию после обнаружения хотя бы одного случая COVID-19.