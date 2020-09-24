Каждая неделя удивляет новыми изменениями или новостями в сфере образования. Поэтому 24 канал рассказывает для читателей о самых важных событиях, которые произошли в украинском образовании на этой неделе – с 21 по 25 сентября 2020 года.

Открытие школ в красной зоне

В Украине с 21 сентября начало действовать новое разделение регионов на уровни эпидемиологической опасности. Так, многие районы и города в Украине оказались в красной зоне.

Интересно Лучшие школы Украины по результатам ВНО-2020: опубликовали рейтинг

Отдельно:

Чоп Закарпатской области;

Закарпатской области; Перемышлянский и Пустомытовский районы Львовской области;

город Бережаны , Залещицкий, Збаражский и Тернопольский районы Тернопольской области;

, Залещицкий, Збаражский и Тернопольский районы Тернопольской области; город Славута и Волочисский район Хмельницкой области;

и Волочисский район Хмельницкой области; город Канев Черкасской области;

Черкасской области; Герцаевский и Кельменецкий районы Черновицкой области;

город Нежин и Носовский район Черниговской области.

Тем не менее, школы и садики там могут учить детей очно, если так решит городской совет. Так, в 8 из 14 административных единиц, в которых установлен красный уровень эпидемиологической опасности, будет разрешено посещение учебных заведений. Школы в каких городах красной зоны откроют – читайте здесь.

А в Ивано-Франковске для учеников наконец провели первый звонок в этом учебном году. Город с первого сентября продлил каникулы из-за красной зоны, а впоследствии обучение в школе проходило дистанционно. Поэтому, только с 21 сентября ученики пошли в учебные заведения.

Коронавирус в школах и дистанционное обучение

По всей Украине из-за коронавируса учебные заведения закрываются на карантин. Так, в Киеве на дистанционное обучение перевели 5 школ – в Голосеевском, Дарницком, Печерском, Шевченковском и Соломенском районах.

Сколько учеников и учителей в Киеве заболели COVID-19? По состоянию на 24 сентября, в Киеве всего больных коронавирусом школьников – 292, а педагогов – 152.

В то же время на Житомирщине коронавирусом заболели почти полсотни работников учебных заведений. Следовательно, 6 школ закрыли полностью, в остальных – на карантин ушли отдельные классы. Всего в Житомирской области заболели 48 работников образования и 12 детей, а закрыли на карантин 12 школ и 10 садиков.



Как ученикам вернуться в школу после самоизоляции / Инфографика 24 канала

Интересно, что во время дистанционного обучения школы могут отказаться от 12-балльной шкалы оценивания и по некоторым предметам ставить "зачтено".

То есть школы могут оценивать учеников по собственной шкале. Но впоследствии это стоит перевести в баллы. В частности, такое оценивание можно использовать для таких предметов:

Физическая культура;

Трудовое обучение;

Изобразительное искусство;

Музыкальное искусство;

Основы здоровья, и тому подобное.

Сколько должны длиться уроки во время дистанционного обучения? Продолжительность уроков во время онлайн-обучения устанавливается учебным заведением. Структура и продолжительность учебного года, учебной недели, учебного дня, занятий, перерывов, формы обучения определяются педагогическим советом школы. Это может быть так:

на уровне начального образования – не более 50% суммарного количества учебных часов по образовательной программе;

на уровнях базового среднего и профильного общего среднего образования – в соответствии с учебным планом для заочной формы получения образования по образовательной программе.

Новые скандалы в учебных заведениях

Учительница ударила ученицу книжкой

В Харьковской области в Первомайском лицее №7 учительница истории Анна Коваленко ударила ученицу 5-го класса книгой по голове из-за того, что девочка на уроке листала страницы. Мама девочки уже написала на педагога заявление в полицию, теперь правоохранители должны составить протокол.

Реклама в школьных учебниках

Кроме того, в учебниках по украинскому языку для третьего класса нашли скрытую рекламу популярной марки воды "Моршинская" и логотип "Львовской копальни кофе", которую назвали самой популярной кофейней во Львове.

Однако во "Львовской копальне кофе" отметили, что это было сделано без ведома компании.

К теме В школах не хватает учебников на украинском языке: детали

Политическая агитация "Слуг народа" возле университета Шевченко

Партийное собрание киевского крыла "Слуги народа", состоявшееся 20 сентября на территории КНУ имени Шевченко, наделало много шума. Так, студенты выразили возмущение тем, что их университет стал фоном предвыборной кампании "слуг" в столице. В этом они увидели нарушение закона, ведь ни партии, ни кандидаты не могут проводить свою деятельность в учебных заведениях. Больше об этом – читайте по ссылке.

Учительница наказала ученика за плохое поведение

В Фастове, что под Киевом, учительница решила наказать третьеклассника за якобы плохое поведение. Она заставила ребенка стоять с поднятыми руками на уроке. Мама мальчика планирует встретиться с преподавателем и директором школы.

Скандал с ошибками о Киеве в учебнике

В Минобразования Украины отреагировали на скандал с учебником по украинскому языку, в котором нашли досадную ошибку о дате основания Киева. В частности, в учебнике для первого класса было указано, что столицу основали в 19 веке. Также там "омолодили" на восемь веков Софийский собор и Киево-Печерскую лавру. Однако МОН заверило, что этот учебник уже 5 лет не используется в школах.

ВНО-2021 и подготовка к тестированию

Украинский центр оценивания качества образования заявил, что в 2021 году во время ВНО выпускники смогут выбрать: сдавать тестирование по украинскому языку или украинскому языку и литературе.

Но Офис уполномоченного по защите государственного языка направил обращение к премьер-министру Денису Шмыгалю, чтобы правительство сохранило комплексное внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе, а не разделяло его. Почему – читайте здесь.

Интересно Справка и результаты ПЦР-теста: при каких условиях ученики могут вернуться в школу после самоизоляции

Кроме того, стало известно, как выпускники будут сдавать ВНО по математике в 2021 году:

Те ученики, которые не планируют поступать в вуз по результатам теста по математике, и не изучали этот предмет на профильном уровне, могут составить сертификационную работу по математике на уровне стандарта и тогда они получат лишь балл за ГИА. Там будет 28 заданий и 150 минут на выполнение; Зато школьники, которые изучали математику на профильном уровне или на стандартном уровне, но хотят использовать этот предмет при поступлении, получат сертификационную работу по математике с заданиями углубленного уровня. Там будет 34 задания, на выполнение которых отведено 210 минут.

Подготовка к ВНО

ВНО по истории Украины в 2021 году: список тем, по которым надо подготовиться – смотрите по ссылке.



ВНО по украинской литературе: какие произведения надо прочитать по программе – смотрите по ссылке.