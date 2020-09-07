В Киевской области уже 14 школ полностью или частично перешли на дистанционное обучение из-за заболевания COVID-19 у учеников или учителей.

По данным Киевской областной администрации, всего на дистанционном обучении находится более полутора тысяч детей в области.

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Сколько школ перешли на дистанционное обучение через COVID-19

Полностью на дистанционное обучение перешли Васильковские школы №1 и №2, Застугнянская СОШ и Ирпенская СОШ № 15.

В Киевской ОГА сообщили, что в этих школах коронавирусом заболели учителя, которые контактировали с коллегами и детьми. Поэтому эти учебные заведения уже перевели на дистанционное обучение и продезинфицировали.

Также известно, что дистанционно учатся три класса в Песковском НПО, Бучанской СООШ №5 и Богуславская НВО "ООШ I-III ступеней – гимназия".

На самоизоляции находятся некоторые дети, учителя и другие работники образования, у которых есть подтвержденное заболевание коронавирусом и которые не контактировали с другими.

Известно, что на Киевщине из-за коронавируса ушли на карантин несколько школ, в частности в городе Васильков закрыли на карантин школу №1 и №2, а также киевский лицей № 240 "Социум". Больше о том, какие школы перешли на самоизоляцию – читайте по ссылке.