Украина уверенно внедряет мировые тренды безналичной оплаты услуг и товаров. За последние годы, кроме банковских карточек, появилось несколько новых возможностей осуществления платежей, в частности с помощью цифровых устройств.

Самыми популярными среди украинцев остаются электронные кошельки Apple Pay, Masterpass, Google Pay и Visa Checkout. Все они работают по схожему принципу: пользователь заранее добавляет к ним банковские карточки, а затем оплачивает услуги на сайтах интернет-магазинов или с помощью смартфона и терминала продавца в "один клик".

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Почему цифровые кошельки становятся все популярнее

Покупая в интернете, уже не нужно каждый раз вводить номер банковской карты, CVV2-код или другие данные. Достаточно один раз зарегистрировать электронный кошелек и добавить в него свои счета.

В обычных магазинах с платежными терминалами для бесконтактной оплаты можно использовать смартфон с NFC-чипом и установленным приложением цифрового кошелька без ввода PIN-кода.

Что такое NFC-чип Это технология обмена данными между устройствами, находящимися на коротких расстояниях. Например, между считывающим терминалом и смартфоном. Покрытие NFC может достигать расстояния до 10 сантиметров.

Безопасность при использовании цифровых кошельков

Такие системы как Apple Pay не распространяют ваши банковские данные при оплате. Вся информация о транзакции остается только между вами, продавцом и вашим банком.

В кошельке встроенные передовые средства защиты, а также доступны дополнительные возможности, в частности пароли на самих устройствах, Face или Touch ID.

При введении банковских данных на первом этапе, на самом устройстве информация не сохраняется, зато перенаправляется на мощные и проверенные временем сервера компаний-разработчиков.

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Где и когда не стоит использовать электронные кошельки

Опасными такие методы хранения средств и безналичной оплаты являются на устройствах с нелицензионным программным обеспечением, установленными вирусными программами и сторонними приложениями.

На смартфонах с операционными системами Android и IOS Не рекомендуется использовать цифровые кошельки, если до этого на устройствах было сделано рутирование или Jailbreak.

Что такое Root и Jailbreak Root – предоставление владельцу устройств Android так называемых прав "суперпользователя". Рутирование позволяет выполнять все без исключения операции, в частности системные.



Jailbreak – похожий процесс для IOS-устройств, который расширяет возможности девайса и открывает полный доступ к файловой системе.

В условиях Root или Jailbreak, на устройстве могут быть установлены нелицензионные приложения, которые способны контролировать, хранить и распространять всю вашу личную информацию.

Многие банковские приложения, в частности, сами не позволяют проводить любые финансовые операции, если обнаруживают на устройствах подобное.

Устройство имеет Jailbreak! К сожалению, было обнаружено Jailbreak, и вы не можете использовать это приложение. Пожалуйста, перезагрузите приложение на устройство, в котором нет Jailbreak.

Когда не стоит использовать цифровые кошельки / Фото 24 канал