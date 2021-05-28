Цифрограм: Минцифры запустили усовершенствованную версию теста на проверку цифровой грамотности

В конце 2020 года Министерство цифровой трансформации запустило национальный онлайн-тест для проверки таких знаний. Тогда его прошли более 150 тысяч украинцев. Появилась и вторая версия теста – усовершенствованная.

Обновленная версия теста Цифрограм 2.0 несколько отличается от предыдущей. Учли пожелания некоторых пользователей.

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"Теперь во всех вопросах есть только один правильный ответ. Также стало больше типов вопросов. Например, есть вопросы на последовательность, их достаточно много", – рассказала заместитель министра цифровой трансформации Валерия Ионан.

Много вопросов связано с жизненными ситуациями или случаями, которые происходили едва ли не с каждым пользователем интернета и компьютера.

Например, что делать, если у вас не открывается файл формата PDF. Также что делать, если какой-то человек в сети использует ваше имя и фамилию,

– рассказала Ионан.

Отталкивались от основ ЕС

Проверьте свои знания в Цифрограм по ссылке.

Цифровая грамотность – важная составляющая в мире. Ориентируясь на европейские страны, в Украине разработчики отталкивались от основ ЕС.

По словам заместителя министра, в ЕС цифровая грамотность – это 5 основных составляющих:

поиск информации;

коммуникация и коллаборация;

создание цифрового контента;

онлайн безопасность;

решения несложных, технических проблем самостоятельно.

"Адаптировав этот стандарт к украинским реалиям мы добавили еще одну составляющую – это базовые знания и компьютерные навыки. За последний год мы увидели, что многие люди старшего возраста не умеют пользоваться гаджетами", – отметила Ионан.

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Результаты исследования

Обладают цифровыми навыками ниже базового уровня – 53% украинцев.

украинцев. Низкий уровень имеют примерно 38% граждан.

граждан. Вообще не умеют пользоваться компьютером и интернетом 15% украинцев.

Лучше всего цифровыми навыками обладает молодежь в возрасте 10 – 17 лет.

Тест советуют проходить абсолютно всем желающим, он является бесплатным и создан для того, чтобы побудить население к совершенствованию собственных навыков пользования гаджетами и сетью интернет.

Свою грамотность уже успели проверить почти 10 тысяч пользователей.

! Министерство запускает тесты цифровой грамотности, направленные на конкретную профессию. Уже запустили Цифрограм для учителей, со временем появятся тесты для государственных служащих и медиков.