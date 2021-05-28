Обновленная версия теста Цифрограм 2.0 несколько отличается от предыдущей. Учли пожелания некоторых пользователей.
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"Теперь во всех вопросах есть только один правильный ответ. Также стало больше типов вопросов. Например, есть вопросы на последовательность, их достаточно много", – рассказала заместитель министра цифровой трансформации Валерия Ионан.
Много вопросов связано с жизненными ситуациями или случаями, которые происходили едва ли не с каждым пользователем интернета и компьютера.
Например, что делать, если у вас не открывается файл формата PDF. Также что делать, если какой-то человек в сети использует ваше имя и фамилию,
– рассказала Ионан.
Отталкивались от основ ЕС
Цифровая грамотность – важная составляющая в мире. Ориентируясь на европейские страны, в Украине разработчики отталкивались от основ ЕС.
По словам заместителя министра, в ЕС цифровая грамотность – это 5 основных составляющих:
- поиск информации;
- коммуникация и коллаборация;
- создание цифрового контента;
- онлайн безопасность;
- решения несложных, технических проблем самостоятельно.
"Адаптировав этот стандарт к украинским реалиям мы добавили еще одну составляющую – это базовые знания и компьютерные навыки. За последний год мы увидели, что многие люди старшего возраста не умеют пользоваться гаджетами", – отметила Ионан.
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Результаты исследования
- Обладают цифровыми навыками ниже базового уровня – 53% украинцев.
- Низкий уровень имеют примерно 38% граждан.
- Вообще не умеют пользоваться компьютером и интернетом 15% украинцев.
Лучше всего цифровыми навыками обладает молодежь в возрасте 10 – 17 лет.
Тест советуют проходить абсолютно всем желающим, он является бесплатным и создан для того, чтобы побудить население к совершенствованию собственных навыков пользования гаджетами и сетью интернет.
Свою грамотность уже успели проверить почти 10 тысяч пользователей.