Обновленная версия теста Цифрограм 2.0 несколько отличается от предыдущей. Учли пожелания некоторых пользователей.

К теме Финансовый сенсей: Минцифры опубликовало новый образовательный сериал для молодежи

"Теперь во всех вопросах есть только один правильный ответ. Также стало больше типов вопросов. Например, есть вопросы на последовательность, их достаточно много", – рассказала заместитель министра цифровой трансформации Валерия Ионан.

Много вопросов связано с жизненными ситуациями или случаями, которые происходили едва ли не с каждым пользователем интернета и компьютера.

Например, что делать, если у вас не открывается файл формата PDF. Также что делать, если какой-то человек в сети использует ваше имя и фамилию,

– рассказала Ионан.

Проверьте свои знания в Цифрограм по ссылке.

Отталкивались от основ ЕС

Цифровая грамотность – важная составляющая в мире. Ориентируясь на европейские страны, в Украине разработчики отталкивались от основ ЕС.

По словам заместителя министра, в ЕС цифровая грамотность – это 5 основных составляющих:

поиск информации;

коммуникация и коллаборация;

создание цифрового контента;

онлайн безопасность;

решения несложных, технических проблем самостоятельно.

"Адаптировав этот стандарт к украинским реалиям мы добавили еще одну составляющую – это базовые знания и компьютерные навыки. За последний год мы увидели, что многие люди старшего возраста не умеют пользоваться гаджетами", – отметила Ионан.

Стоит прочитать Facebook запускает в Украине платформу по цифровому образованию Get Digital: кому она полезна

Результаты исследования

Обладают цифровыми навыками ниже базового уровня – 53% украинцев.

украинцев. Низкий уровень имеют примерно 38% граждан.

граждан. Вообще не умеют пользоваться компьютером и интернетом 15% украинцев.

Лучше всего цифровыми навыками обладает молодежь в возрасте 10 – 17 лет.

Тест советуют проходить абсолютно всем желающим, он является бесплатным и создан для того, чтобы побудить население к совершенствованию собственных навыков пользования гаджетами и сетью интернет.

Свою грамотность уже успели проверить почти 10 тысяч пользователей.

Интересно! Министерство запускает тесты цифровой грамотности, направленные на конкретную профессию. Уже запустили Цифрограм для учителей, со временем появятся тесты для государственных служащих и медиков.