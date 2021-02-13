Проректор Харьковского университета питания и торговли Виталий Бахтояров оскандалился. Все – из-за возмутительных комментариев к сообщению о декоммунизации в городе.

В фейсбук-группе "Харьков за лучшую жизнь" появилось сообщение о необходимости переименования школы имени Жукова. Его автор пояснил, что этого требует законодательство.

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В комментариях Бахтояров написал: "Шоб вы сдохли, бандерлоги долбаные! Маршала Победы гнобите, сволочи. Сами чего достигли? Чем вы занимаетесь в жизни?"

Комментарий проректора Бахтоярова / Скриншот

На резкую реакцию педагога обратил внимание местный активист Дмитрий Браславский. Он назвал Бахтоярова "проректором русского мира".

Желает "сдохнуть бандерлогам" и очень ценит "Маршала Победы". Он подписан на "Россию 1", Made in USSR, "Полк Победы", RT и другую пророссийскую бурду,

– подчеркнул активист.

"У человека реальные проблема – он занимает руководящую должность в университете, а должен идти в дворники. Поможем на это обратить внимание, потому что это очень и очень плохо", – призвал Браславский.

Справка. Рада приняла закон о декоммунизации еще в 2015 году. Документ осуждает коммунистический и нацистский режимы, запрещает использование их символики и пропаганды.

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