"Чтобы вы сдохли, бандерлоги": проректор университета Харькова отметился скандальным заявлением
Проректор Харьковского университета питания и торговли Виталий Бахтояров оскандалился. Все – из-за возмутительных комментариев к сообщению о декоммунизации в городе.
Источник:фейсбук Дмитрия Браславского
В фейсбук-группе "Харьков за лучшую жизнь" появилось сообщение о необходимости переименования школы имени Жукова. Его автор пояснил, что этого требует законодательство.
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В комментариях Бахтояров написал: "Шоб вы сдохли, бандерлоги долбаные! Маршала Победы гнобите, сволочи. Сами чего достигли? Чем вы занимаетесь в жизни?"
Комментарий проректора Бахтоярова / Скриншот
На резкую реакцию педагога обратил внимание местный активист Дмитрий Браславский. Он назвал Бахтоярова "проректором русского мира".
Желает "сдохнуть бандерлогам" и очень ценит "Маршала Победы". Он подписан на "Россию 1", Made in USSR, "Полк Победы", RT и другую пророссийскую бурду,
– подчеркнул активист.
"У человека реальные проблема – он занимает руководящую должность в университете, а должен идти в дворники. Поможем на это обратить внимание, потому что это очень и очень плохо", – призвал Браславский.
Скандал с профессором Бильченко
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- Она также высказалась относительно закона о языке. А именно назвала его "очередным опухшим лимфоузлом в теле онкобольной американской колонии".
- Пока ее не уволили, однако временно отстранили от проведения занятий. Сможет ли она работать дальше – будет решать Ученый совет.
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