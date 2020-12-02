В МОН планируют начать в вузах педагогическую интернатуру. Ее основной задачей станет создание системы профессионально-педагогической адаптации интерна к реальным условиям работы – они будут выполнять учебную, воспитательную, методическую и организационную работу.

Министерство образования и науки разработало проект Положения про педагогическую интернатуру, который определит механизм сопровождения учителей, которых впервые назначат на должность педагога. Общественное обсуждение этого проекта продлится до 28 декабря, сообщает пресс-служба МОН.

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Срок педагогической интернатуры составит один год.

В течение этого времени работу интерна в школе будет сопровождать педагог-наставник, имеющий опыт педагогической деятельности по этому предмету. В МОН добавляют, что за исполнение обязанностей наставника будет назначаться доплата.

Педагогическая интернатура будет предусматривать теоретическую и практическую помощь интерну.

Основными мероприятиями педагогической интернатуры являются проведение:

индивидуальных консультаций и бесед педагога-наставника с интерном;

помощь в подборе соответствующей литературы;

помощь в подготовке учебных занятий;

помощь в разработке дидактических материалов.

Кроме того, интерн и его наставник должны взаимопосещать учебные занятий друг друга и ходить на уроки к другим опытным учителям.

В Минобразования отмечают, что молодой учитель в рамках прохождения интернатуры должен исполнять обязанности согласно должностной инструкции и обязанности по трудовому договору.

Отчет о выполнении программы педагогической интернатуры будет заслушан на заседании педагогического совета школы.