Чтобы стать учителем, необходимо будет пройти интернатуру: проект МОН
В МОН планируют начать в вузах педагогическую интернатуру. Ее основной задачей станет создание системы профессионально-педагогической адаптации интерна к реальным условиям работы – они будут выполнять учебную, воспитательную, методическую и организационную работу.
Министерство образования и науки разработало проект Положения про педагогическую интернатуру, который определит механизм сопровождения учителей, которых впервые назначат на должность педагога. Общественное обсуждение этого проекта продлится до 28 декабря, сообщает пресс-служба МОН.
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Срок педагогической интернатуры составит один год.
В течение этого времени работу интерна в школе будет сопровождать педагог-наставник, имеющий опыт педагогической деятельности по этому предмету. В МОН добавляют, что за исполнение обязанностей наставника будет назначаться доплата.
Педагогическая интернатура будет предусматривать теоретическую и практическую помощь интерну.
Основными мероприятиями педагогической интернатуры являются проведение:
- индивидуальных консультаций и бесед педагога-наставника с интерном;
- помощь в подборе соответствующей литературы;
- помощь в подготовке учебных занятий;
- помощь в разработке дидактических материалов.
Кроме того, интерн и его наставник должны взаимопосещать учебные занятий друг друга и ходить на уроки к другим опытным учителям.
В Минобразования отмечают, что молодой учитель в рамках прохождения интернатуры должен исполнять обязанности согласно должностной инструкции и обязанности по трудовому договору.
Отчет о выполнении программы педагогической интернатуры будет заслушан на заседании педагогического совета школы.
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