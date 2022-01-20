Такое предложение городской глава Ивано-Франковска высказал на заседании исполкома городского совета после того, как заслушал отчеты двух садиков города.

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Руслан Марцинкив отметил, что все врут, когда говорят, что не собирают деньги в группах.

Ну, врем, откровенно. На самом деле все собирают понемногу, родители сами инициируют. Может, ввести какую-то символическую плату, 100 – 150 гривен. Провести это решением исполкома, чтобы не унижаться и не рассказывать байки,

– заявил городской глава.

По словам Марцинкива, все для того, чтобы родители знали, что они сдали и тогда с них не будут требовать. "Давайте пойдем по такому пути, какому-то законному", – предложил он.

Директор департамента образования и науки Ивано-Франковского городского совета Игорь Максимчук обещал проработать предложение.

"Мы унижаемся, директора прячут глаза, родительские комитеты ссорятся: одна выступает за то, чтобы собирать, вторая – против, третья еще что-то думает. А так сделали бы какой-то механизм", – добавил Марцинкив.

К слову, в Запорожье маму первоклассницы, которая учится в школе №103, попросили не приводить ребенка в школу в конце декабря из-за "долгов". Ведь женщина не сдала деньги на подарки, поэтому ее ребенку ничего не достанется. Детали – читайте по ссылке.