В соцсетях администрация Покровского лицея сообщила, что родители купили в школу пневматический пистолет Макарова. Мол, все для учебы. Однако впоследствии пост на странице удалили.

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Так, в лицее отметили, что купили пистолет с целью качественного проведения занятий по предмету "Защита Украины" и практического оттачивания мастерства по стрельбе.

Кроме того, этого хотели сами дети и просили у родителей купить пистолет "Макаров".



Родители купили пистолет Макарова для школы / Скриншот со страницы лицея

К слову, в сентябре в школе Полтавы Таисия Петрова из арбалета стреляла по учителям. Одной попала в спину, другой – прострелила насквозь руку. Арбалет у нее отважился отобрать ученик 9 класса.

30 ноября в старшей школе Оксфорда в США 15-летний ученик открывал огонь по детям. Известно, что погибли трое учеников, пострадавших – по меньшей мере шесть.