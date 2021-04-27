Речь идет о том, что ребенок, родители которого имеют деньги на репетиторов, может получить высшие баллы за экзамены.

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Что влияет на результаты ВНО

Горбачев подчеркнул, что ВНО – это очень важная и необходимая процедура, которая гарантирует равные права на доступ к высшему образованию. Но результат ВНО не является и не может быть решающим или единственным показателем качества конкретной школы.

Очень часто показатели ВНО высокие не потому, что школа или лицей так классно работают, а потому, что они до своего 10 класса берут только учеников, у которых нет оценок, ниже 10. То есть они на входе отсеивают тех, кто будет иметь худшие результаты ВНО,

– заявил омбудсмен.

Он также признался, что знает случаи, когда ребенка, который не отвечает условиям лицея и может испортить результаты ВНО, просто "выживают" из лицея.

По его словам, это неплохо, когда в лицее учатся только одаренные дети. Но, в конце концов, академическая школа должна быть для тех, кто хочет учиться и показал, что может учиться.

"Но надо иметь в виду, что большое влияние на результаты ВНО имеет состоятельность семьи. Общая тенденция заключается в том, что если у семьи есть деньги на репетиторов, то баллы по ВНО у ребенка этой семьи статистически выше, – подчеркнул Горбачев.

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Кроме того, образовательный омбудсмен предложил сравнить результаты олимпийской команды по легкой атлетике и районной сборной.

“Конечно же, общие баллы будут выше у олимпийской, ведь ее спортсмены прошли жесткий отбор – соответственно, здесь действуют другие критерии, чем во время отбора в другие команді”, – добавил Горбачев.

К слову, в этом году Верховная Рада отменила ГИА для учеников 4 и 9 классов, а также выпускников. Благодаря этому хотят сократить количество участников, которые будут сдавать ВНО для поступления в вузы, чтобы уменьшить риски распространения коронавируса.

В частности, ученики 11 класса могут выбирать вид оценивания их результатов обучения: