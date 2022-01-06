Об этом говорится в письме Министерства образования и науки "О расчете объема образовательной субвенции на 2022 год".

К теме Сколько стоит пробное ВНО в 2022 году: цены в разных регионах

Что не учитывают при распределении субвенции? В МОН разъясняют, что фактическое количество ставок или фактический фонд оплаты труда работников не учитываются при распределении образовательной субвенции.

Что влияет на распределение субвенции на школы

То есть образовательная субвенция распределяется между соответствующими бюджетами на основе формулы, которая должна учитывать:

количество учеников,

расчетную наполняемость классов,

учебные планы.

Распределение объема образовательной субвенции между местными бюджетами ежегодно осуществляется на основании контингента учащихся всех типов учреждений общего среднего образования по состоянию на 5 сентября года, предшествующего плановому бюджетному периоду,

– отметили в письме.

То есть, распределение образовательной субвенции на 2022 год осуществлено на основании статистической информации о контингенте учащихся по состоянию на 5 сентября 2021 года, представленной учебными заведениями.

Также в ведомстве отметили, что распределение образовательной субвенции в 2022 году будет осуществляться по единым подходам для всех местных бюджетов Украины на основе фактического контингента учащихся и с учетом объективных параметров:

плотности учащихся,

процента населения, проживающего в сельской местности.

К слову, с 1 января 2022 года зарплата учителей вырастет от 10% до 30%. Также определен размер доплат за отдельные виды педагогической деятельности. Заметим, что в перечне педагогов, которым повышается оклад, отсутствуют учителя школ. Как выросла зарплата для педагогов – читайте в статье.