Недавно началась дискуссия из-за того, что с 2021 года в Украине не будет "красных" дипломов. Поэтому образовательный омбудсмен решил объяснить, что на самом деле важнее при поиске работы – обычный диплом, диплом с отличием или навыки.

Источник: фейсбук Сергея Горбачева

Кто-то возмутился из-за новости об отмене "красных" дипломов, другие заявили, что это давно нужно было сделать, потому что это советский пережиток.

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Какие есть документы о высшем образовании

Документ о высшем образовании (ученая степень) выдается человеку, который успешно выполнил соответствующую образовательную или научную программу и прошел аттестацию.

Еще в 2014 году в законе не выделялись дипломы с отличием как отдельные виды документов о высшем образовании. То есть документ о высшем образовании был для всех один, но имел две формы внешнего вида: для тех, кто учился не на отлично – один вид, для тех, кто учился на отлично — другой.

Внешне диплом с отличием от обычного отличался только красным цветом обложки и пометкой “диплом с отличием” внутри самого диплома, а также приложения к нему, – рассказал образовательный омбудсмен.

Уже в январе 2021 года Министерство образования и науки Украины издало приказ об утверждении форм документов о высшем образовании и приложения к ним, образца академической справки. Благодаря ему формы диплома с отличием утратили свою силу.

Новый же приказ утверждает следующие формы документов:

диплом младшего бакалавра;

диплом бакалавра;

диплом магистра;

диплом доктора философии;

диплом доктора искусства;

диплом доктора наук;

приложение к диплому европейского образца;

образец академической справки.

Но это не значит, что дипломы с отличием исчезают. Вузы могут обозначать отличия или особые достижения студентов не в форме "красного диплома", а немного по-другому. Согласно новому приказу, в дипломах может указываться информация об особых достижениях или отличиях студентов.



Дипломы о высшем образовании / Фото Nasoa

Так, согласно новому приказу МОН, вместо отдельной формы диплома с отличием красного цвета отметка об отличии студентов будет вноситься в сам диплом и приложение.

Автономия высших учебных заведений по дипломам

Еще в январе 2020 года вступил в силу закон о некоторых изменениях по совершенствованию образовательной деятельности в вузах. В частности, учебные заведения получили автономию для того, чтобы выдавать дипломы по собственному образцу, а не по государственному.

С тех пор ученый совет вуза самостоятельно определяет и утверждает образец и порядок изготовления дипломов. В то же время МОН утверждает только формы документов о высшем образовании и научных степенях.

Кроме того, учреждения высшего образования самостоятельно разрабатывают требования к дипломам с отличием. Поэтому если при трудоустройстве работодателя интересует не только диплом о высшем образовании, но и то, имеет ли студент "особые успехи", он сможет узнать об этом внутри диплома и приложении к нему.

Какова ценность диплома за рубежом: пример США

В каждом обществе свое отношение к документу о высшем образовании, а также к тому, он необходим при трудоустройстве, или нет. Это обусловлено общественным сознанием, экономическими факторами, особенностями развития рынка труда.

Образовательный омбудсмен выяснил, что по поводу дипломов думают американские предприниматели, работники технологических компаний и, в частности, те, кто связан с Кремниевой долиной.

Так, американский предприниматель Джереми Россман, который является соучредителем Make School (колледжа информатики в Сан-Франциско), называет мифом мнение о том, что научные степени для студентов ненужны.

Степень образования и документ, который его подтверждает, имеет значение. Предприниматель отметил, что с одной стороны, в американском обществе есть стереотип, что нужно учиться в колледже, но с другой стороны, считают, что Кремниевая долина – это место, где те, кто бросил колледж, строят компании и репутации, а ступени образования здесь не имеют значения,

– рассказывает Джереми Россман.

По его словам, колледж не очень соотносится с требованиями современного рынка труда, и навыки, а не дипломы – это новая валюта для будущей работы.

Интересно, что после второго курса Джереми Россман сам покинул Массачусетский технологический институт, чтобы открыть собственную школу. Но не стоит думать, что если степень образования не пригодилась для кого-то, кто покинул колледж, то она не нужна никому.

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По результатам исследований, в большинстве случаев рынок вознаграждает степени образования. Так, 9 из 10 новых рабочих мест получают те, кто имеет высшее образование. В то же время работодатели нуждаются в дипломах для увеличения количества рабочих мест. И все же, эксперт считает, что навыки имеют большое значение, но полученная степень образования является мощным их подтверждением.

А Джеф Уайлдсбечер, который работает техническим руководителем проектов, говорит, что для того, чтобы работать в Кремниевой долине, диплом не нужен. Но при приеме на работу, если у вас нет значительного опыта работы, диплом нужен.

Есть и неоднозначные мнения относительно дипломов. Например, веб разработчик и дизайнер Майкл Бернштейн утверждает, что при трудоустройстве в Кремниевую долину диплом как таковой нужен не обязательно, но обязательно нужен показатель того, что вы можете выполнить определенную работу.

И хотя мнения о необходимости диплома для трудоустройства различаются, многие исследования и работодатели склоняются к тому, что вместе с навыками должна быть и соответствующая степень образования. Поэтому очень важно, чтобы кроме диплома выпускники вузов имели знания, умения и навыки, чтобы быть конкурентоспособными на рынке труда.