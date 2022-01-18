На что вакцинированные школьники могут потратить "ковидную" 1000 гривен: предложение МОН

МОН предоставило предложения по расширению программы "єПідтримка" на детей в возрасте 14 – 18 лет. В частности, предлагают, чтобы вакцинированные школьники могли потратить "ковидную" 1000 гривен на внешкольное образование.

Решение о начале выплат тысячи гривен за вакцинацию правительство еще не приняло, пока это просто предложение Минобразования.

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МОН предлагает, чтобы вакцинированные подростки могли использовать указанные средства на внешкольное образование. Также прорабатывается решение о выплатах для детей от 12 до 14 лет.

Сейчас вакцинация школьников не является обязательной, но если в Минздраве примут такое решение (об обязательной вакцинации детей школьного возраста), то в МОН будут неукоснительно выполнять его и требовать прививки.

Сейчас рассматривается вопрос о вакцинации детей с 5 лет. Но это сугубо медицинские показания. Мы будем следовать тем протоколам, которые будет утверждать Министерство здравоохранения,

– говорят в МОН.

К слову, выплаты по 1 000 гривен за вакцинацию двумя дозами против COVID-19 украинцам начали выдавать еще в декабре 2021 года, но они пока недоступны для подростков.

Интересно! Украинцы уже потратили 1,5 миллиарда гривен по программе "єПідтримка". Больше всего денег потратили на книги.

На что украинцы тратят "ковидную" тысячу: