Решение о начале выплат тысячи гривен за вакцинацию правительство еще не приняло, пока это просто предложение Минобразования.

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МОН предлагает, чтобы вакцинированные подростки могли использовать указанные средства на внешкольное образование. Также прорабатывается решение о выплатах для детей от 12 до 14 лет.

Сейчас вакцинация школьников не является обязательной, но если в Минздраве примут такое решение (об обязательной вакцинации детей школьного возраста), то в МОН будут неукоснительно выполнять его и требовать прививки.

Сейчас рассматривается вопрос о вакцинации детей с 5 лет. Но это сугубо медицинские показания. Мы будем следовать тем протоколам, которые будет утверждать Министерство здравоохранения,

– говорят в МОН.

К слову, выплаты по 1 000 гривен за вакцинацию двумя дозами против COVID-19 украинцам начали выдавать еще в декабре 2021 года, но они пока недоступны для подростков.