Украинцы рассказали, как они относятся к профессии учителя. Так, выяснилось, что только в этом году педагогов стали больше ценить в связи с карантином.

Исследовательская компания Kantar Украина на заказ "Освитории" опросила около тысячи украинцев со всех регионов в возрасте от 18 до 55 лет, чтобы узнать их отношение к учителям.

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Работа важна, но ее не ценят

83,2% украинцев лишь в 2020 году признали, что учителя важны, но украинское общество мало их ценит. Заметно, что респонденты в возрасте 30-40 лет гораздо чаще отвечают, что Учительский труд таки ценится.

Показатель эффективности учителя – достижение ученика

Почти 90% опрошенных считает лучшим показателем эффективности работы учителя – достижения и личностное развитие каждого ученика. И здесь речь идет не про хорошие оценки, хотя около 5% считают это показателем хорошего ученика.

Должен ли учитель быть наставником для ребенка? Здесь мнения украинцев разделились. Так, для 47,5% учитель – это прежде всего специалист, который должен выполнять свои профессиональные обязанности, а 46,3% видят учителя как ментора и наставника, который должен поддерживать школьников и помогать.

Учитель — не профессия мечты

Однако не все считают, что профессия учителя является самой лучшей. Во время опроса половина украинцев призналась, что не хотела бы, чтобы их ребенок стал учителем. На этот вопрос 50% опрошенных ответили отрицательно, и лишь 9,4% сказали, что положительно относятся к этому.

Однако, согласно исследованиям Varkey Foundation и OECD, в образовательных супердержавах рейтинг профессии учителя высокий. Например, в Канаде 36% родителей поощряют своих детей становиться учителями.

Интересно, что есть несколько стран, где педагоги больше чувствуют, что их ценят — Сингапур, Финляндия, Новая Зеландия и Канада.