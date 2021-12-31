Что ученикам в селах мешает учиться и какой они видят идеальную школу: интересное исследование

Специалисты исследовали, как ученики учатся в сельских школах, как проводят досуг и какой представляют идеальную школу. Результаты опроса удивили.

Государственная служба качества образования опубликовала социологическое исследование касательно качества образования в сельских школах.

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Интересно, что ученики часто указывали, что им трудно разграничить школьную и внешкольную жизнь. Прежде всего потому, что именно в школе они имеют друзей и проводят немало времени.

К тому же, они жалуются, что других мест для социализации молодежи в их селах нет.

Что детям в селах мешает учиться

Для оценки качества обучения в школе ученикам предложили высказать свое видение относительно восьми утверждений, которые описывали процесс обучения в скорее негативном свете.

Результаты опроса:

14% респондентов соглашаются, что им неинтересно учиться и что обучение слишком сложное для них,

8% отмечают невозможность получить хорошие оценки из-за предвзятого отношения учителей, страха сделать ошибку и из-за насмешки учителей и/или учащихся,

4% респондентов говорят о непонимании – зачем им образование, некомфортном чувстве в школе из-за психологического или физического насилия, о том, что они уже работают и зарабатывают деньги, поэтому обучение им не нужно.

В то же время среди барьеров для обучения ученики называют:

чрезмерная учебная нагрузка, в частности для тех, кто готовятся сдавать ВНО;

объем домашних заданий, которые, по словам учеников, “не успевает проверять и сам учитель”;

большое количество предметов, целесообразность которых как обязательных непонятна ученикам, устаревшие методы и подходы к преподаванию.

Большинство участников исследования утверждали, что школам не хватает "современности" в обустройстве образовательного пространства. Отдельно:

недостаточно современной удобной мебели;

не хватает лабораторий для опытов на уроках физики, химии и биологии;

чрезмерное теоретическое преподавание предметов и нет практической составляющей;

нет места для питания в школе;

нехватка литературы в школьных библиотеках.

Какова идеальная школа для сельских учеников

Идеальная школа, по их мнению, – это заведение, где:

их поддерживают учителя и одноклассники;

царит дружеская и доброжелательная атмосфера;

развитая современная и качественная инфраструктура;

присутствуют современные подходы учителей к подаче материала;

нет травли и дискриминации.

Ученики считают важным свое участие во внеклассных мероприятиях и в более системной работе над обустройством территории школы, озеленением и тому подобное. Так для них формируется благоприятная образовательная среда.

Мысли об идеальном учителе. Школьники больше всего ожидают от педагогов поддержки, мотивации, понимания и уважения. Они хотят доверять учителям, как другу / подруге и советоваться по разным вопросам.

Также они хотят, чтобы учителя интересно, доступно и профессионально преподавали материал и без помех разъясняли дополнительно, если ученикам не понятно что-то по предмету.

По их мнению, “идеальные” учителя не разделяют класс на “любимцев” и относятся ко всем одинаково, независимо от уровня знаний или социального статуса ученика.



Позитивные и негативные практики учителей сельских школ / Инфографика: ДСЯО

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