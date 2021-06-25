Эксперты утверждают, что школьная программа наполнена классическими произведениями, а во время каникул дети хотят легкой литературы, которую можно было бы почитать в парке или на берегу реки.

К теме 10 смешных "перлов" из произведений, которые выпускники написали на ВНО по украинскому языку

Что ученикам почитать летом

"Опасные путешествия" Ричард Адамс

Возраст: 5 – 8 классов

"Опасные путешествия" – это приключенческий роман, за который автор получил престижные премии в детской литературе. Это история о приключениях группы кроликов, которые покинули дом в предчувствии беды и отправляются на поиски нового дома.

В книге жизни и характер зверей подобны человеческим. Они имеют собственный язык, обычаи, поговорки, легенды и пророчества.

"Убить пересмешника" Харпер Ли

Возраст: для учащихся 6 – 8 класса

Это классика, которая идеально подойдет для детского чтения – некий роман-взросление, посвященный расовой дискриминации. Ученики получат историю от шестилетней Джин Луизы.

Писательница также затрагивает многие социальные вопросы: несправедливость, противостояния консервативных и прогрессивных жителей города, гендерное неравенство и тому подобное.

Так, девочку заставляют соответствовать традициям и стереотипам несмотря на активный характер. С возрастом это давление только увеличивается, а ее брат Джин отдаляется. Чем же закончится история – читайте в книге.



Ребенок читает книгу / Фото "Лимпопо"

"Не отпускай меня" Кадзуо Ишигуро

Возраст: для учащихся 10 – 11 классов

Эта книга была номинантом Букеровской премии и одним из лучших романов с 1923 по 2005 годы по версии журнала "Тайм". Она рассказывает о мире, где человечество научилось выращивать клонов в качестве доноров органов для граждан.

В центре повествования – судьба трех детей, которые взрослеют, влюбляются и изучают мир, как любые подростки. Впрочем, с самого рождения им закладывается мысль об особом предназначении – стать донором.

"Цветы для Элджернона" Дэниэл Киз

Возраст: для учащихся 8 – 11 классов

Роман американского писателя Дэниэла Киза прекрасно подойдет для обсуждения толерантности и инклюзии. Повествование в нем ведется от Чарли – человека с низким интеллектом, который хочет стать умным.

И хотя коллеги издеваются и смеются над ним, он остается дружелюбным, открытым и счастливым. Впоследствии Чарли соглашается на операцию, которая должна повысить его умственные способности.

И в результате герой действительно становится гением. Впрочем, это не делает его счастливым. Ведь Чарли начинает понимать злые шутки, презрение и пренебрежение, с которыми относился к нему мир.

"Мой друг кит" Бенджи Дэвис

Возраст: для учащихся 9 – 11 класса

Книга "Мой друг кит" – это очень морская и чувственная история о маленьком мальчике, который живет с отцом и шестью кошками на берегу моря и ему очень одиноко.

Однажды мальчик находит друга – маленького кита, которого выбросило на берег после шторма. Заботливый мальчик поселяет друга в ванной, однако понимает, что там киту не место и рано или поздно придется распрощаться.

Читайте также Летние каникулы 2021: как школьнику найти легальную работу

К тому же, история уже имеет продолжение – "День, когда кит вернулся". Также эта книга по своей атмосфере напоминает анимационный фильм "Песня моря" 2014 года.

"История твоей жизни" Тед Чан

Возраст: для учащихся 9 – 11 классов

Научно-фантастическая повесть американского писателя Теда Чана, рассказывающий о прибытии на Землю кораблей инопланетных расы гептаподов.

Повествование ведется от языковеда Луиз Бэнкса, который пытается расшифровать язык иностранцев и обнаруживает различия между сознанием людей и гептаподов, которые отражаются в их языке.

"Фиаско" Станислав Лем

Возраст: для учащихся 7 – 11 классов

Станислав Лем считается одним из лучших авторов научной фантастики. В романе "Фиаско" он рассказывает о космической экспедиции, что должна войти в контакт с инопланетной цивилизацией.

На путешествие потрачено миллиарды, а сама она заняла года. Добравшись точки назначения, люди обнаруживают, что жители планеты отказываются идти на контакт и ведут себя враждебно. Чем все закончится – сможете прочитать в книге.



Книги для чтения летом / Фото vsiknygy.net

"Песчаные короли" Джордж Мартин

Возраст: для учащихся 5 – 9 классов

Если дети хотят познакомиться с творчеством Джорджа Мартина, предложите им приключенческий рассказ "Песчаные короли". Его герой – жестокий и недалекий богач Саймон Кресс – коллекционер опасных и редких животных.

Так, зайдя однажды в зоомагазин в поиске новых экспонатов, он узнает о насекомоподобных существах под названием "песчаные короли". Эти насекомые имеют коллективный разум, способны осознать присутствие владельца и вести сложные военные кампании. К чему это приведет – читайте в книге.

"Мрак над Инсмутом" Говард Лавкрафт

Возраст: для учащихся 5 – 9 классов

Эта литература прекрасно подойдет для детей, которые любят ужасы. И "Мрак над Инсмутом" – одно из лучших произведений автора. Он рассказывает историю молодого человека, который останавливается в закрытом от мира городке Инсмут.

Там местные жители являются нелюдимыми, имеют странную внешность и ревностно охраняют свои тайны. А чрезмерное любопытство может дорого стоить главному герою.

"Отверженные" Урсула Ле Гуин

Возраст: для учащихся 10 – 11 классов

Это научно-фантастическое произведение одной из классиков фэнтези и фантастики. По сюжету события происходят на двух планетах: Уррас и Анаррес. Первая является миром капитализма и неравенства, но богата ресурсами, а вторая – пустынная, с бедной растительностью и фауной.

Гениальный физик из Анарреса стоит на пороге исторического открытия и отправляется на Уррас, где ему обещают поддержку в исследованиях. Это путешествие помогает герою сравнить собственный мир и обычаи заброшенного Урраса.