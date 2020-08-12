В современном мире прокрастинируют, наверное, все, и это естественно и понятно. Мы часто откладываем свои дела на следующий день или даже неделю, находя этому разные причины. Однако с этим действительно надо бороться и менять свои привычки.

Что такое прокрастинация

Прокрастинация – это перекладывание на потом (с лат. "перенос на следующий день"). То есть, это ситуация, когда вы обещаете себе или другим что-то сделать, но переносите это сначала на другой день и, в итоге, делаете в последний момент или вообще забываете, пишет 24 канал.

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Экперты уверяют, что прокрастинацию часто сопровождает чувство вины, а иногда даже стыда. Так, Стив Скотт в своей книге "Сила прокрастинации" отмечает, что разные люди прокрастинируют по-разному и в разных случаях. К примеру:

ученик будет тянуть с выполнением важных задач в школе и начнет готовиться к тесту или семестровой контрольной в последнюю минуту;

служащий не будет спешить с выполнением рабочего задания, потому что оно сложное и требует значительных усилий;

спортсмен будет затягивать с выяснением последствий полученной травмы, потому что будет бояться пропустить важную игру.

По его словам, прокрастинация – это один из наших механизмов защиты. Она предупреждает нас о задании, которое мы почему-то не хотим выполнять.



Прокрастинация / Фото kom-dir

Какие чувства могут прятаться за прокрастинацией

страх (получится ли это сделать)

печаль (когда человек не отпустил что-то в прошлом и это мешает ему строить планы на будущее);

злость (недовольство задачей, когда она на самом деле не ваша, вы не должны или не хотите ее делать, поэтому откладываете до последнего)

стыд и вина (хотя это уже больше следствие прокрастинации, но из-за них люди продолжают откладывать дела и т.д.).

Как отличить лень от прокрастинации? Эксперт советуют задать себе вопрос: "Зачем я это делаю?". Если ваш ответ: "Чтобы достичь конкретной цели", но что-то мешает вам сделать это прямо сейчас, то вы прокрастинуете.

Если ваш ответ: "Чтобы достичь конкретной цели", но вы не уверены, что вообще хотите ее достичь, то вы ленитесь, чтобы сохранить энергию или избежать чего-то худшего.

Как избежать прокрастинации

Издание Happy Monday назвало 5 ритуалов, которые помогут вам избежать прокрастинации.

Зачем

Если вы поймали себя на том, что можете сделать что-то сейчас, но откладываете это, то спросите себя: "Для чего это мне вообще нужно?". Если дело действительно важное, подумайте, что конкретно мешает вам сделать его прямо сейчас, проанализируйте, какие чувства скрываются за прокрастинацией. Старайтесь сами выявить истинную причину откладывания.

Подготовьте себя

В каждом задании есть составляющие, которые могут понравиться, даже если само задание в целом неприятное для вас. Поэтому для начала найдите самую легкую или меньшую задачу и сделайте ее первой, чтобы "завести" мозг. А потом уже приступайте к тяжелой работе.

Сосредоточьтесь

Нейрофизиологи утверждают, что есть два режима работы мозга: сфокусированный (если вы способны концентрироваться, анализировать и находить решения для конкретных задач) и диффузный (если вы думаете одновременно обо всем сразу и ни о чем конкретно).

Иногда необходимо сосредоточиться на чем-то, что требует от вас максимальной концентрации. Да, вы сами создаете для себя условия, в которых вас ничто не отвлекает от работы. Ведь даже незначительное сообщение от коллег способно вытянуть вас из режима "потока", а возвращаться в него можно 20-30 минут.

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Вознаградите себя

После каждого сложного или дискомфортного для вас задания вы должны вознаградить себя. У каждого человека есть разные приятности, которые приносят удовольствие и восстанавливают ресурс. Например, кто-то любит выпить чая, выйти на балкон подышать свежим воздухом, а другой пойдет на массаж или в кино. Найдите для себя 10 ресурсных "батареек", которые способны зарядить вас после скучной, рутинной или длительной работы.

Как можно преодолеть прокрастинацию?

Эксперт Стив Скотт в своей книге советует попробовать "Метод томата", который предложил Франческо Чирилло еще в конце 1980-х годов.

5 шагов "метода томата", благодаря которым вы преодолеете прокрастинацию