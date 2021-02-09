В повседневной жизни каждый человек сталкивается с налогами. Они разные, тесно связанные с расходами и доходами граждан и напрямую влияют на развитие стран.

Налоги – это деньги, которые население и компании платят государству для того, чтобы оно могло осуществлять свои функции. Их собирают в государственный или местный бюджет, а затем распределяют на необходимые сферы.

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Наиболее распространенными категориями налогов являются:

налоги на потребление;

налоги на доходы;

налоги за пользование имуществом.

Почему нужно платить налоги

Эффективная система налогообложения способствует развитию строительства дорог и другой инфраструктуры, укрепляет обороноспособность страны, обеспечивает надлежащий уровень образования и медицины.

Часть налогов тратится на пенсии и другие социальные выплаты для помощи людям, которые в силу обстоятельств являются нетрудоспособными. Множество социальных услуг, в том числе субсидии на коммунальные услуги, на самом деле не являются бесплатными, а оплачиваются из налогов.

Цели налогообложения

В системе налогообложения есть множество целей, но можно выделить 4 основные:

Доход бюджета . Налоги составляют основную часть доходов для местных и государственного бюджетов. Они используются для финансирования школ, больниц и других социальных сфер.

. Налоги составляют основную часть доходов для местных и государственного бюджетов. Они используются для финансирования школ, больниц и других социальных сфер. Распределение . Деньги перераспределяются в пользу тех, кто в них больше всего нуждается, в частности пенсионеров, временно безработных, лиц с инвалидностью и тому подобное.

. Деньги перераспределяются в пользу тех, кто в них больше всего нуждается, в частности пенсионеров, временно безработных, лиц с инвалидностью и тому подобное. Регулирование . Некоторые налоги используются для повышения цен отдельных товаров, в частности акцизный налог на алкоголь и табачные изделия. Цель акциза – снизить спрос потребителей на вредные товары. Льготы при уплате налогов наоборот должны удешевлять общественно полезные продукты.

. Некоторые налоги используются для повышения цен отдельных товаров, в частности акцизный налог на алкоголь и табачные изделия. Цель акциза – снизить спрос потребителей на вредные товары. Льготы при уплате налогов наоборот должны удешевлять общественно полезные продукты. Представительство. Люди и компании отдают часть своих денег государству, зато государство должно выполнять свои функции и эффективно использовать собранные средства.

Интересно! В некоторых странах неуплату налогов приравнивают к тяжким преступлениям, таким как убийство или государственная измена. Известного гангстера Аль Капоне осудили в США именно за неуплату налогов.

Налоги в Украине

Как и в большинстве стран, в Украине существуют такие группы и виды налогов:

Налоги на потребление (на добавленную стоимость, акциз, пошлина);

Налоги на прибыль (на доходы физических лиц, ЕСВ, ЕН, на прибыль компаний);

Налоги на имущество (на землю, на недвижимость и движимое имущество).

Существуют различные формы налогообложения и методы взыскания средств с физических лиц и компаний.

За 2017 год в десятку крупнейших налогоплательщиков Украины вошли 6 энергетических компаний (в сфере нефти, газа и электроэнергии) и 4 предприятия по производству и распространению табачных продуктов.

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Налоги в других странах Европы

Украинские налоги, по сравнению с другими странами, не является высокими. Оценку систем налогообложения ежегодно проводит немецкая платформа Statista.

Самым весомым показателем является процент налога на доходы, и в Украине он довольно длительное время остается неизменным. Самые высокие показатели уже традиционно в странах Скандинавии и в Австрии, где налог на доход составляет более 50% от общей прибыли:

Швеция – 57,19%;

Финляндия – 56,95%;

Дания – 55,89%;

Австрия – 55%.

Украина занимает 33 место в рейтинге среди стран Европы с налогом на доход только 18%.



Процент налога на доход в разных странах / Инфографика Statista