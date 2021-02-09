Что такое налоги и почему их надо платить: сравнение различных стран Европы
В повседневной жизни каждый человек сталкивается с налогами. Они разные, тесно связанные с расходами и доходами граждан и напрямую влияют на развитие стран.
Источник:24 канал
Налоги – это деньги, которые население и компании платят государству для того, чтобы оно могло осуществлять свои функции. Их собирают в государственный или местный бюджет, а затем распределяют на необходимые сферы.
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Наиболее распространенными категориями налогов являются:
- налоги на потребление;
- налоги на доходы;
- налоги за пользование имуществом.
Почему нужно платить налоги
Эффективная система налогообложения способствует развитию строительства дорог и другой инфраструктуры, укрепляет обороноспособность страны, обеспечивает надлежащий уровень образования и медицины.
Часть налогов тратится на пенсии и другие социальные выплаты для помощи людям, которые в силу обстоятельств являются нетрудоспособными. Множество социальных услуг, в том числе субсидии на коммунальные услуги, на самом деле не являются бесплатными, а оплачиваются из налогов.
Цели налогообложения
В системе налогообложения есть множество целей, но можно выделить 4 основные:
- Доход бюджета. Налоги составляют основную часть доходов для местных и государственного бюджетов. Они используются для финансирования школ, больниц и других социальных сфер.
- Распределение. Деньги перераспределяются в пользу тех, кто в них больше всего нуждается, в частности пенсионеров, временно безработных, лиц с инвалидностью и тому подобное.
- Регулирование. Некоторые налоги используются для повышения цен отдельных товаров, в частности акцизный налог на алкоголь и табачные изделия. Цель акциза – снизить спрос потребителей на вредные товары. Льготы при уплате налогов наоборот должны удешевлять общественно полезные продукты.
- Представительство. Люди и компании отдают часть своих денег государству, зато государство должно выполнять свои функции и эффективно использовать собранные средства.
Налоги в Украине
Как и в большинстве стран, в Украине существуют такие группы и виды налогов:
- Налоги на потребление (на добавленную стоимость, акциз, пошлина);
- Налоги на прибыль (на доходы физических лиц, ЕСВ, ЕН, на прибыль компаний);
- Налоги на имущество (на землю, на недвижимость и движимое имущество).
Существуют различные формы налогообложения и методы взыскания средств с физических лиц и компаний.
За 2017 год в десятку крупнейших налогоплательщиков Украины вошли 6 энергетических компаний (в сфере нефти, газа и электроэнергии) и 4 предприятия по производству и распространению табачных продуктов.
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Налоги в других странах Европы
Украинские налоги, по сравнению с другими странами, не является высокими. Оценку систем налогообложения ежегодно проводит немецкая платформа Statista.
Самым весомым показателем является процент налога на доходы, и в Украине он довольно длительное время остается неизменным. Самые высокие показатели уже традиционно в странах Скандинавии и в Австрии, где налог на доход составляет более 50% от общей прибыли:
- Швеция – 57,19%;
- Финляндия – 56,95%;
- Дания – 55,89%;
- Австрия – 55%.
Украина занимает 33 место в рейтинге среди стран Европы с налогом на доход только 18%.
Процент налога на доход в разных странах / Инфографика Statista
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