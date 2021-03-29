Проблема насилия над женщинами до сих пор является очень актуальной. В европейских странах активно обсуждают внедрение уроков и воспитательных бесед с мальчиками в школах по поводу уважения к женскому полу.

Бороться с проявлениями сексизма и предвзятости к женскому полу, по мнению активистов, необходимо еще в школьном возрасте. Научить уважать противоположный пол можно благодаря ряду инструментов в учебных заведениях.

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В чем заключается проблема

Международное исследование указывает на то, что дети учатся гендерному поведению еще в младших классах, в частности, наблюдая за взаимоотношениями родителей и действиями учителей.

По мнению экспертов, образовательный процесс является основным инструментом в борьбе с мизогинией. Педагоги должны уделять непосредственное внимание взаимодействию мальчиков и девочек, а также развивать в них здоровые модели поведения.

Что такое мизогиния Мизогиния – это ненависть или чувство презрения к представительницам женского пола. Проявляется в многочисленных формах, таких как социальное исключение, сексизм, унижение и насилие над женщинами, а также сексуальная объективация. Источник: Источник: Wikipedia

Роль школы

В начальной и средней школе стоит учить детей уважению к представительницам женского пола и рассказывать им о различных формах и видах мизогинии.

Учителям нужно дать возможность противодействовать насилию и предотвращать проявления ненависти среди школьников. Для этого в учебных программах должны быть прописаны четкие образовательные стратегии, которые помогут педагогам активно действовать в подобных ситуациях.

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Учителя мужского пола должны быть авторитетами для мальчиков и показывать примеры для подражания, ведь они играют решающую роль в противодействии сексистскому поведению.

Мужчины-педагоги должны обращать внимание на вопросы гендерного равенства и проявлять уважение к коллегам, тем самым обучая мальчиков здоровому взаимодействию с девочками.

Для того чтобы ситуация изменилась в будущем, школы, учителя, родители, молодежные группы, спортивные организации, колледжи и университеты должны быть оснащены разнообразными инструментами и тренингами, необходимыми для продвижения тезиса о том, что жестокое обращение с женщинами является абсолютно неприемлемым.