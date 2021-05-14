Для обычного украинца криптовалюта является непонятной: это деньги, но их нет в банках, это актив, но он не привязан ни к чему физическому. Что такое криптовалюта и почему ее сегодня так активно обсуждают – далее в материале.

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Что такое криптовалюта

Криптовалюта – это цифровая версия денег. Принцип ее функционирования достаточно похож – у владельцев есть "кошельки", где они могут хранить криптовалюту, которую можно обменивать на товары или услуги. Криптовалюта на самом деле не существует физически, это цифра в электронной "книге", которая приписывается конкретному человеку.

В отличие от обычной банковской системы, криптовалюта является децентрализованной. Все регистрируется в системе блокчейн, которая разделена по всем частям сети, и которая записывает транзакции в то время, когда деньги не принадлежат непосредственно никому.

Первой криптовалютой стал биткойн, который создали в 2009 году. С тех пор многие другие криптовалюты появилось на рынке.

Криптовалюта не является физической денежной единицей / Фото Pexels

Как люди покупают криптовалюту

Криптовалюту можно приобрести за любые другие деньги, в частности доллары или фунты. Существует множество обменников, которые предоставляют такую услугу, а покупатели могут перевести приобретенное в собственный криптокошелёк. Впоследствии криптовалюту так же можно и перепродать.

Почему криптовалюту сейчас активно обсуждают

Новости зарубежных СМИ сегодня пестрят заголовками о биткойне, компании Tesla и Илоне Маске. Дело в том, что стоимость биткойна снизилась более чем на 15% после отказа американского производителя автомобилей Tesla принимать криптовалюту как способ оплаты.

По словам основателя и главы компании Илона Маска, он принял такое решение из-за неэкологического способа "добычи" цифровых денег.

Справка. Криптовалюту получают путем майнинга. Это процесс "добычи" цифровых денег путем использования энергоносителей. По данным Кембриджского университета, сегодня на майнинг биткойнов приходится около 0,7% потребления энергии всего земного шара. Это больше, чем потребление целых отдельных стран, таких как Швейцария или Малайзия.