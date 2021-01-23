Эмпатия является фундаментом для формирования эмоционального интеллекта. Во многих странах мира развитию этого чувства уделяют большое внимание.

Согласно концепции Новой украинской школы, учебные заведения должны готовить сплоченную общину активных и ответственных граждан. Умения договариваться и решать конфликты невозможны без хорошо развитой эмпатии, передает Освіта.UA.

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Зачем детям учиться эмпатии

Обучение элементов эмпатии во время образовательного процесса будет иметь положительные последствия для микроклимата в школе, а также хорошо повлияет на способность учеников быть частью общества вне учебного заведения.

Что такое эмпатия Способность чувствовать эмоции других людей, понимать, что может думать или чувствовать кто-то другой, осознавать потенциальные последствия и восприятие обществом тех или иных поступков.

Для чего развивать эмпатию у школьников:

чтобы сформировать положительную культуру в классе, научить детей понимать друг друга , строить дружеские и доверительные отношения;

, строить дружеские и доверительные отношения; улучшить результаты обучения, ведь в мировой практике стран, в образовательной программе которых включены уроки эмпатии, гораздо лучшие учебные достижения ;

; укрепить общество посредством понимания детьми разных культур, религий и социально-экономических сред;

подготовить учеников к лидерству, ведь важное качество руководителя – умение понимать других людей.

Современные исследователи различают два вида эмпатии, которые призывают развивать у ребенка: Аффективная . Ощущения и чувства, которые возникают в ответ на эмоции других людей, в частности чувство стресса, когда кто-то сталкивается с чужими страхами или беспокойствами;

. Ощущения и чувства, которые возникают в ответ на эмоции других людей, в частности чувство стресса, когда кто-то сталкивается с чужими страхами или беспокойствами; Когнитивная. Способность выявлять и понимать эмоции других людей, уметь описать их определения с помощью слов (злость, страх, радость, любовь)

Иностранный опыт обучения школьников эмпатии

В Дании эмпатию изучают как обязательную часть школьной программы еще с 1993 года. Это позволяет предупредить проблемы подросткового возраста. Уроки эмпатии проводят раз в неделю для учеников 6-16 лет и считают предмет не менее важным, чем английский или математику.

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В течение занятия ученики обсуждают проблемы взаимодействия друг с другом, пытаются вместе с учителем найти их решения.

Также выделяется отдельное время для создания гюге – настроения уюта и комфортного общения с чувством благополучия и удовольствия.

Как обучают школьников в Дании:

Коллективная работа. Большую часть заданий школьники выполняют в группах, где прежде всего учатся помогать другим;

Большую часть заданий школьники выполняют в группах, где прежде всего учатся помогать другим; Правильная конкуренция. Учеников датских школ учат конкурировать не с другими, а только с собой, и никогда не выделяют лучших, а мотивируют совершенствоваться каждого;

Учеников датских школ учат конкурировать не с другими, а только с собой, и никогда не выделяют лучших, а мотивируют совершенствоваться каждого; Совместные проекты. Уже с младших классов дети выполняют совместные проекты. В Дании считают, что каким бы сильным ребенок не был, например, в математике, он не станет успешным, если не научится сотрудничать со сверстниками.

Международная инициатива "Корни эмпатии"

Известная американская учительница Мэри Гордон предложила интересный эксперимент – регулярно приглашать в школьные классы родителей с младенцами. Результат инициативы показал интересные результаты: суровые школьники начали улыбаться, невнимательные лучше сосредотачиваться, а застенчивые – раскрываться.

После этого была создана международная образовательная программа "Корни эмпатии", которую уже используют в тысячах школ Канады, США, Великобритании, Новой Зеландии и других стран.

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Как научить ребенка эмпатии в украинских школах

Эмпатия является сложным и комплексным навыком, и даже если специальной программы для его изучения в Украине еще нет, овладеть основами можно благодаря небольшим изменениям в образовательном процессе: