Что такое эмпатия: зачем учить ребенка сопереживать и понимать эмоции других
Эмпатия является фундаментом для формирования эмоционального интеллекта. Во многих странах мира развитию этого чувства уделяют большое внимание.
Согласно концепции Новой украинской школы, учебные заведения должны готовить сплоченную общину активных и ответственных граждан. Умения договариваться и решать конфликты невозможны без хорошо развитой эмпатии, передает Освіта.UA.
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Зачем детям учиться эмпатии
Обучение элементов эмпатии во время образовательного процесса будет иметь положительные последствия для микроклимата в школе, а также хорошо повлияет на способность учеников быть частью общества вне учебного заведения.
Что такое эмпатияСпособность чувствовать эмоции других людей, понимать, что может думать или чувствовать кто-то другой, осознавать потенциальные последствия и восприятие обществом тех или иных поступков.
Для чего развивать эмпатию у школьников:
- чтобы сформировать положительную культуру в классе, научить детей понимать друг друга, строить дружеские и доверительные отношения;
- улучшить результаты обучения, ведь в мировой практике стран, в образовательной программе которых включены уроки эмпатии, гораздо лучшие учебные достижения;
- укрепить общество посредством понимания детьми разных культур, религий и социально-экономических сред;
- подготовить учеников к лидерству, ведь важное качество руководителя – умение понимать других людей.
Иностранный опыт обучения школьников эмпатии
В Дании эмпатию изучают как обязательную часть школьной программы еще с 1993 года. Это позволяет предупредить проблемы подросткового возраста. Уроки эмпатии проводят раз в неделю для учеников 6-16 лет и считают предмет не менее важным, чем английский или математику.
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В течение занятия ученики обсуждают проблемы взаимодействия друг с другом, пытаются вместе с учителем найти их решения.
Также выделяется отдельное время для создания гюге – настроения уюта и комфортного общения с чувством благополучия и удовольствия.
Как обучают школьников в Дании:
- Коллективная работа. Большую часть заданий школьники выполняют в группах, где прежде всего учатся помогать другим;
- Правильная конкуренция. Учеников датских школ учат конкурировать не с другими, а только с собой, и никогда не выделяют лучших, а мотивируют совершенствоваться каждого;
- Совместные проекты. Уже с младших классов дети выполняют совместные проекты. В Дании считают, что каким бы сильным ребенок не был, например, в математике, он не станет успешным, если не научится сотрудничать со сверстниками.
Международная инициатива "Корни эмпатии"
Известная американская учительница Мэри Гордон предложила интересный эксперимент – регулярно приглашать в школьные классы родителей с младенцами. Результат инициативы показал интересные результаты: суровые школьники начали улыбаться, невнимательные лучше сосредотачиваться, а застенчивые – раскрываться.
После этого была создана международная образовательная программа "Корни эмпатии", которую уже используют в тысячах школ Канады, США, Великобритании, Новой Зеландии и других стран.
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Как научить ребенка эмпатии в украинских школах
Эмпатия является сложным и комплексным навыком, и даже если специальной программы для его изучения в Украине еще нет, овладеть основами можно благодаря небольшим изменениям в образовательном процессе:
- Уроки литературы. Обсудите с учениками литературных персонажей, которые демонстрируют эмпатию, и предложите проанализировать их чувства.
- Занятия STEM. Попросите школьников представить "пользователя" какого-то товара, определить его мысли, ценности и потребности.
- Ораторское мастерство. Предложите ученикам, которые готовятся к выступлению на школьном мероприятии, проанализировать свою аудиторию, ее особенности и интересы.
- Воспитательный час. Обсуждая ситуации, которые могут возникнуть, предложите детям разыграть ролевые сценарии и проявить эмпатию к участникам процесса.
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