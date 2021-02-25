Что такое форкастинг и почему он является важным процессом для малого бизнеса
Форкастинг – это довольно новый термин в предпринимательстве. Дословно он переводится как прогнозирование или предвидение, и сейчас как никогда важен именно для малого бизнеса во всем мире.
Источник:Businessnewsdaily
В сложные времена прогнозирование может показаться бесполезным делом, ведь предсказать будущее состояние дел, в частности сейчас, довольно сложно. Тем не менее, заглядывая наперед, невозможно подготовиться к худшему или наоборот лучшему сценарию развития вашего предприятия.
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Форкастинг не должен вызывать ужас и неприятие. Существуют простые способы спланировать будущее вашего бизнеса, даже при серьезной неопределенности, вызванной глобальной пандемией COVID-19.
Что такое форкастинг
Форкастинг является процессом анализа прошлых и нынешних данных, показателей отдельного предприятия, а также тенденций рынка для предсказания финансовых результатов деятельности компании в будущем.
Форкастинг позволяет оценить, сколько дохода предприниматель сможет получить за определенный промежуток времени и какие шаги для этого необходимо сделать.
Этот процесс несколько отличается от планирования бюджета компании, хотя и происходит параллельно. Форкастинг только предусматривает финансовые результаты, когда бюджет компании четко описывает все возможные доходы и расходы предприятия и является исключительно одним утвержденным документом.
Почему делать форкастинг важно
- Планирование будущего. Ведение малого бизнеса во время глобальной пандемии является довольно сложным делом. С помощью форкастинга его владельцы способны понять, какие финансовые перспективы их ждут за неделю, месяц или даже годы.
- Принятие решений. Без рассмотрения нескольких сценариев, вы не будете готовы к принятию важных и оперативных деловых решений в тяжелые моменты. Без спрогнозированной картинки, в нестандартных ситуациях можно наделать кучу глупостей, в частности полностью уничтожить существующий бизнес.
- Уплата налогов. В сложных ситуациях, все работает на элементарное выживание, и большие расходы в конце или в начале года часто становятся большой неожиданностью. Хотя во многих странах малый бизнес и получил небольшую помощь от государства, отменять уплату налогов никто не собирается. Форкастинг позволяет просчитать не только все возможности дохода, но и предусмотреть самые большие расходы.
Как начать форкастинг малого предприятия
Существует два общих метода форкастинга. Выбрать один из них стоит в зависимости от того, насколько долго существует ваше предприятие:
- Качественный. Этот метод позволяет прогнозировать будущие финансы предприятия, не имея преимущества их сравнения с прошлыми годами. Качественный форкастиг является распространенным для новых предприятий, которым не хватает архивных данных о продажах или расходах.
- Количественный. Такой форкастинг возможен лишь при условии имеющихся финансовых данных за прошлые годы. Таким образом, можно предположить рост или снижение прибыли от бизнеса в будущем благодаря сравнительному анализу.
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Что следует учитывать
- Денежный поток. Форкастинг денежных потоков означает прогнозирование того, сколько денег будет поступать и расходоваться с вашего бизнеса в течение определенного периода. Чем точнее предсказание, тем стабильнее будет работать ваше предприятие в это время.
- Продажи. Продавая товары или услуги, вы всегда должны ориентироваться на спрос потенциальных или реальных клиентов. Этот пункт следует всегда учитывать в количественном методе форкастинга.
- Первоначальные затраты. Этот пункт в качественном форкастинге определяет, сколько денег компания потеряет в начале деятельности и сможет ли владелец бизнеса удержаться на плаву.
- Непредвиденные расходы. Анализируя нынешнюю ситуацию, можно приблизительно спрогнозировать будущее состояние дел и ограничения для бизнеса, которые продолжат или начнут действовать. Незапланированные расходы в таком случае будут большой неожиданностью.
Необходимо помнить, что худшие прогнозы могут посеять тревогу или показать абсолютную нерентабельность вашего бизнеса. В таких случаях, не стоит опускать руки или падать духом. Форкастинг должен стать не страшной историей, а общим инструментом, который поможет вам эффективно управлять собственным делом и быть готовым к самым непредсказуемым развитиям событий.
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