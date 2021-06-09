Развитие финансовых технологий – положительная тенденция, призвана упростить управление личными финансами для обычного человека. Поскольку финтех сейчас находится на пике своей популярности, стоит отслеживать тренды, которые все чаще появляются в этой области.

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Что такое финтех

В основном финансовые технологии – это разработки в области программного обеспечения для сектора финансовых услуг. С помощью них банки предлагают своим клиентам удобные и более упрощенные возможности использования денежных услуг. В состав финтех входят:

искусственный интеллект;

биометрические системы;

онлайн-платежи;

криптовалюта и тому подобное.

В результате стремительного развития финансовых технологий, 82% традиционных организаций планируют расширить сотрудничество с финтех-компаниями в течение ближайших 5 лет, опасаясь потерять клиентов, если этого не сделают.

Банки вынуждены расширять сотрудничество с финтех-компаниями / Фото Pexels

Самые популярные тренды в финансовых технологиях

Удовлетворение спроса потребителей

Финтех – это, по сути, все о потребителе. Требования и желания клиентов руководят отраслью, не говоря уже об их нуждах, которые являются главным ориентиром развития.

В частности, в современном мире появился немалый спрос на возможность управления деньгами из дома и повышение уровня финансовой грамотности. Поэтому, инструменты бюджетирования, планирования и денежных переводов становятся все более доступными на рынке финансовых услуг.

Мобильные банки

Интернет-банкинг – передовой тренд в финансовых технологиях. Большие гиганты, которые ранее были монополистами на международных и местных рынках, сокращают собственные физические отделения, инвестируют средства в развитие мобильных приложений и дистанционных возможностей поддержки пользователей. В противном случае – они бы были уже не конкурентоспособны.

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Повышение уровня безопасности

Кибербезопасность становится все более актуальной, и беспокойство пользователей финансовых услуг в онлайне не является безосновательным. Поэтому банки массово начали вводить системы биометрической проверки личности перед предоставлением доступа к счетам, в том числе с помощью отпечатков пальцев.

Биометрическая идентификация потребителя финансовых услуг / Фото Pexels

Голосовые технологии

Другим трендом в финансовых технологиях является внедрение голосовой биометрии. В ближайшие годы следует ожидать возможность голосовой идентификации клиентов для авторизации и осуществления платежей.

Привыкшие к приставкам на голосовом управлении (например, Alexa от Amazon), клиенты хотят соответствующих возможностей и в области финансов.

Популярность приобретает технология Al-Drive, и согласно прогнозам экспертов, уже в этом году робо-консультанты с искусственным интеллектом будут управлять активами в размере более 2 триллионов долларов.