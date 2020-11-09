Что такое фантом и как правильно сказать "мне повезло": украинцы ответили на школьные вопросы
Традиционно 9 ноября уже 23 год подряд Украина отмечает День украинской письменности и языка. Поэтому мы решили проверить, какие аналоги украинцы найдут к словам иноязычного происхождения и знают ли правильное значение фразеологизмов.
Мы нашли несколько вопросов с прошлых лет с международного конкурса имени Петра Яцика и поставили их украинцам. Подробнее об этом – читайте в материале 24 канала.
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Украинские синонимы к словам иноязычного происхождения
Например, это слова иноязычного происхождения и их соответствия:
- транспортувати – перевозити;
- вербальний – словесний, усний;
- фантом – привид, примара;
- федерація – союз;
- критерій – мірило;
- превентивний – запобіжний.
В украинцев были и свои варианты этих слов. Ошибочно считали, что вербальный – это языковой. А федерацию считали организацией. Некоторые не смогли сразу найти соответствия, другие – придумывали слова. Впрочем, были и правильные ответы.
Отредактировать словосочетание
Предложили и представить себя в роли редактора и привели в пример несколько ошибочных соединений слов. Слева – неправильные, справа – уже отредактированные.
- відношення до людей – ставлення до людей;
- хворий ангіною – хворий на ангіну;
- сподіватися кращого – сподіватися на краще;
- опановувати заннями – опановувати знання;
- сталося по неуважності – сталося через неуважність;
- мені повезло – пощастило.
Большинство правильно считают, что болеют в украинском языке на что-то, а не чем-то – на коронавирус, на грипп или простуду.
Значение фразеологизмов
- как рыба в воде – свободно и непринужденно;
- обвести вокруг пальца – обмануть;
- на голову вылезти – дерзко вести себя;
- не покладая рук – очень старательно, тяжело работать;
- светлая голова – умный.
Как ответили украинцы – смотрите в видео 24 канала:
Источник: 24 канал
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