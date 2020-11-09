Традиционно 9 ноября уже 23 год подряд Украина отмечает День украинской письменности и языка. Поэтому мы решили проверить, какие аналоги украинцы найдут к словам иноязычного происхождения и знают ли правильное значение фразеологизмов.

Мы нашли несколько вопросов с прошлых лет с международного конкурса имени Петра Яцика и поставили их украинцам. Подробнее об этом – читайте в материале 24 канала.

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Украинские синонимы к словам иноязычного происхождения

Например, это слова иноязычного происхождения и их соответствия:

транспортувати – перевозити; вербальний – словесний, усний; фантом – привид, примара; федерація – союз; критерій – мірило; превентивний – запобіжний.

В украинцев были и свои варианты этих слов. Ошибочно считали, что вербальный – это языковой. А федерацию считали организацией. Некоторые не смогли сразу найти соответствия, другие – придумывали слова. Впрочем, были и правильные ответы.

Отредактировать словосочетание

Предложили и представить себя в роли редактора и привели в пример несколько ошибочных соединений слов. Слева – неправильные, справа – уже отредактированные.

відношення до людей – ставлення до людей;

хворий ангіною – хворий на ангіну;

сподіватися кращого – сподіватися на краще;

опановувати заннями – опановувати знання;

сталося по неуважності – сталося через неуважність;

мені повезло – пощастило.

Большинство правильно считают, что болеют в украинском языке на что-то, а не чем-то – на коронавирус, на грипп или простуду.

Значение фразеологизмов

как рыба в воде – свободно и непринужденно;

обвести вокруг пальца – обмануть;

на голову вылезти – дерзко вести себя;

не покладая рук – очень старательно, тяжело работать;

светлая голова – умный.

Как ответили украинцы – смотрите в видео 24 канала:​