Сейчас, казалось бы, богатство легко можно определить, подсчитав наличные и сложив их вместе с цифрами на банковских счетах человека, однако не все так просто. Учеба 24 при поддержке партнера Canon рассказывает, почему богатство – это не только банкноты, монеты и электронные цифры, но и набор финансовых инструментов, которыми человек обладает и умеет правильно управлять.

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Что такое богатство

Людей, которые прячут дома под матрасом миллион гривен, заработанный в течение всей жизни, сегодня уже не назовут богатыми. Их состояние давно потеряли свою цену, а неэффективное управление собственными деньгами не приносит им никакого удовольствия.

Деньги, которые лежат мертвым грузом на банковских счетах, также не являются показателем финансового благополучия. Самые известные богачи из списков Forbes попали туда не только из-за больших суммы, но и из-за умения заботиться о своих доходах, инвестировать деньги в интересные и перспективные проекты, а также приумножать личные финансы благодаря разнообразным инструментам.

Как приумножить собственные сбережения / Фото Pexels

Богатые люди знают все о том, как движутся деньги, откуда они берутся, где они должны лежать, а также куда их стоит инвестировать. Сегодня одним из самых эффективных методов приумножения собственных средств являются инвестиции в IPO.

Что такое ІРО

ІРО (Initial Public Offering) – это первая публичная продажа акций частной компании на фондовом рынке. Выходя на IPO, предприятие впервые предлагает купить его ценные бумаги всем желающим, и украинским инвесторам в том числе.

Продажа акций может осуществляться как путем размещения акций посредством открытой подписки, так и путем публичной продажи акций существующего выпуска.

Это означает, что на определенном этапе компания принимает решение стать публичной, чтобы привлечь капитал в бизнес путем выпуска и продажи акций.

Такие известные компании, как Google, Facebook и Apple, тоже выходили на IPO перед тем, как стать публичными. Сегодня их акции можно купить исключительно на публичном рынке.

Компания Apple также выходила на IPO / Фото Pexels

В современном мире именно оценка объемов владения акциями является показателем богатства человека. Покупая их, деньги из обычных бумажек превращаются во влиятельный инструмент.

Цели IРО:

привлечение нового капитала в компанию от широкого круга инвесторов;

получение объективной рыночной оценки актива предприятия;

повышение ликвидности активов существующих акционеров;

обеспечение возможности продаж акций между инвесторами.

Для чего IРО компаниям:

максимизация стоимости долей акционеров;

привлечения денег на выгодных условиях;

повышение узнаваемости;

выход на биржу и рост ликвидности;

ведение прозрачной деятельности и надлежащей документации.

Для инвесторов IРО – это хороший шанс приумножить собственные доходы. К примеру, если компания изначально планировала продавать акции по 68 долларов, то из-за высокого спроса и большого количества предложения цена в первый же день публичных торгов может начаться с 93 долларов за акцию. Так было с китайской компанией Alibaba.

Как растут акции компании с выходом на IPO / Фото Pexels

В сентябре 2014 года первичное публичное предложение на Нью-Йоркской фондовой бирже привлекло 21,8 миллиарда долларов США, а уже потом цена выросла до 25 миллиардов долларов, что стало крупнейшим IPO в истории торгов.

Как проходят торги ІРО

В большинстве случаев компании далеки от инвестиционного бизнеса, поэтому они нанимают специалистов, которые помогают вести сделку от начала и до конца. Таких специалистов называют андеррайтерами.

Чаще всего – это крупные банки, такие как Morgan Stenlay, City Group, Goldman Sachs, J.P. Morgan и т.д. Если компания планирует продать пакет акций на большую сумму, то привлекают нескольких андеррайтеров.

Последний этап перед запуском торгов – это составление книги заявок на покупку акций. Это просто таблица желающих купить акции с указанием цены и суммы, которую они готовы инвестировать.

Когда все заявки от потенциальных инвесторов собраны, компания по рекомендации андеррайтера решает, с какой ценой выходить на торги. Конечно же, все хотят продать их подороже, но стоит оставить часть спроса неудовлетворенным, чтобы инвесторы, покупая акции на бирже, увеличивали их стоимость.

Как проходят торги / Фото Pexels

Могут ли украинцы инвестировать в ІРО

Украинцы могут инвестировать в IРО, если воспользуются помощью иностранного брокера. Для старта инвестору необходимо иметь сумму в размере не менее 5 000 долларов.

Чтобы принять участие в торгах, необходимо заключить договор с брокером, который имеет доступ к покупке акций, а затем перевести средства на его банковский счет.

Акции могут быть куплены не сразу, ведь найти потенциально выгодное IРО на самом деле не так уж и просто. Ваши деньги могут быть на счету посредника от 1 дня до 6 месяцев, в течение которых он будет вынужден их куда-то вложить.

Чтобы выбрать хорошего брокера, необходимо детально прочитать информацию и отзывы о нем в интернете. Перед подписанием договоров, их надо тщательно перечитать, чтобы взвесить все риски.

Распечатать договоры помогут принтеры Canon серии MegaTank, печатающие головки и абсорбер (сервисный картридж) которых легко заменить обычному пользователю без посторонней помощи.

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Удобные флаконы со специальными отверстиями помогут легко позаботиться о наполнении чернильниц, а их вместительность позволяет напечатать до 12 000 черно-белых страниц (15 200 в режиме экономии) и до 7 700 страниц в цвете.

Важно! Чернила и тонер производства Canon разработаны под конкретные устройства с учетом всех технических характеристик. Нарушая герметичность картриджей и используя расходные материалы сомнительного качества сторонних производителей, вы наносите ущерб качеству печати и можете вообще вывести принтер из строя.

Будьте готовы, что ІРО – это не мгновенный способ приумножить собственные деньги. Для хорошего прироста капитала необходимо не выводить инвестированный капитал минимум 2 года.

Кроме этого, после первой покупки акций IPO, 3 месяца будет действовать Lock Up. Это означает, что в течение этого времени перепродавать акции вы не сможете.

Хотя инвестировать в ІРО не так уж и просто, сегодня этот инструмент позволяет уберечь средства от инфляции и других негативных процессов, а также существенно приумножить собственные доходы. Богатство прежде всего и состоит в том, чтобы человек не имел много денег, а умела ими эффективно управлять.

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