Jay-Z и Уилл Смит инвестировали в интересный стартап: покупка недвижимости и финансовая грамота

Собственное жилье – это то, о чем мечтает множество семей по всему миру. Вместе с тем это довольно долгосрочная финансовая цель, которой достичь бывает очень непросто.

Американский стартап Landis направлен на то, чтобы сделать покупку жилья доступной для каждого. Компания собрала 165 миллионов долларов инвестиций, а вкладчиками выступили, в частности, такие известные знаменитости, как обладатель "Грэмми" Jay-Z и двукратный номинант на премию "Оскар" Уилл Смит.

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Что известно о компании

Согласно данным Statista, около 65,8% американцев в 2020 году имели в собственности недвижимость. Своего пика показатель достигал в 2004 году, до начала экономического кризиса, и составлял 69,2%.

Сосредотачиваясь на финансовой грамотности и индивидуальном коучинге, мы предоставляем возможность каждому стать владельцем жилья, увеличивая денежную интеграцию общества. Наши технологии направлены на людей с низким и средним доходом,

– позиционирует себя компания Landis.

К слову, инициатива создать компанию появилась, когда, проанализировав рынок, основатели обнаружили абсурдную ситуацию. Арендаторы, которые ежемесячно платили около 1 700 долларов в месяц за жилье, оформив ипотеку на этот же объект платили бы только 1 000 долларов в месяц.

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Деятельность компании

Нью-Йоркская компания получает запросы от агентов по недвижимости и ипотечных кредиторов на сотрудничество с потенциальными владельцами жилья. Большинство из них просто не могут претендовать на ипотеку из-за плохих кредитных рейтингов, отсутствия сбережений или больших долгов.

Поэтому компания использует так называемую технологию "андеррайтинга", объективно оценивая финансовые возможности клиента – простыми словами, если тот способен платить аренду в размере 1 700 долларов, то ипотеку в размере 1 000 долларов – тем более.

Если в течение 1 – 2 лет у людей все же случаются проблемы с систематичностью выплат, Landis выкупает жилье и берет на себя роль арендодателя. Условием становится работа арендатора, который впоследствии перекупает жилье, над сбережениями, созданием прочной финансовой базы и повышением уровня собственной финансовой грамоты.

Наши клиенты более мотивированы, чем обычные арендаторы. Они действительно стремятся иметь собственные квадратные метры и улучшить свою финансовую ситуацию, так это и работает. Часто они звонят и спрашивают финансовые советы, постоянно пытаются что-то усовершенствовать,

– рассказывает Том Пети, один из основателей Landis.

Учредители Landis Сирил Бердуго и Том Пети / Фото Landis

К слову, работа компании распространяется на 29 городов в 11 штатах. В планах амбициозных основателей увлечь свою деятельность еще на 20 штатов до конца этого года.